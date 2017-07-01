 رسميا... الداودي يعلن تاريخ توزيع ''البوطا'' مجانا ووزارته تحصل على قرض بملايين الدولارات من الخارج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصادر مقربة من الطالياني: الفنان الجزائري بين الحياة و الموت بعد الحادثة و جسده لا يتجاوب مع العلاج | ثقافة و فنون

مصادر مقربة من الطالياني: الفنان الجزائري بين الحياة و الموت بعد الحادثة و جسده لا يتجاوب مع

بالصور.. الخطوط الملكية المغربية تغير شكل طائراتها احتفالا بالذكرى 60 لتأسيسها | اقتصاد

بالصور.. الخطوط الملكية المغربية تغير شكل طائراتها احتفالا بالذكرى 60 لتأسيسها

بالفيديو.. الشاب خالد يرد على الحاقدين: الملك محمد السادس صاحبي وكنبيغه والمغاربة كيموتو على الجزائريين | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الشاب خالد يرد على الحاقدين: الملك محمد السادس صاحبي وكنبيغه والمغاربة كيموتو على

غير بيناتهم.. حامي الدين ينفجر في وجه الرميد بسبب فيديو الزفزافي | بوليتيك

غير بيناتهم.. حامي الدين ينفجر في وجه الرميد بسبب فيديو الزفزافي

رضى الطالياني يتعرض لحادثة سير خطيرة بباريس وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

رضى الطالياني يتعرض لحادثة سير خطيرة بباريس وهذه هي التفاصيل

عاجل ومؤلم.. شوفو شنو وقع للمهندس المتشرد في فاس قبل لحظات | مجتمع

عاجل ومؤلم.. شوفو شنو وقع للمهندس المتشرد في فاس قبل لحظات

شاهد أول فيديو للحريق الكبير الذي شب في قطار بمدينة الدارالبيضاء والناس مازالين فيه ! | حوادث و حقوق

شاهد أول فيديو للحريق الكبير الذي شب في قطار بمدينة الدارالبيضاء والناس مازالين فيه !

رسميا... الداودي يعلن تاريخ توزيع البوطا مجانا ووزارته تحصل على قرض بملايين الدولارات من الخارج | مجتمع

رسميا... الداودي يعلن تاريخ توزيع ''البوطا'' مجانا ووزارته تحصل على قرض بملايين الدولارات من الخارج

بعد السعيدية.. هزة أرضية قوية تضرب مدينة وجدة وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

بعد السعيدية.. هزة أرضية قوية تضرب مدينة وجدة وها أشنو وقع

أزمة إخوان بن كيران

رسميا... الداودي يعلن تاريخ توزيع ''البوطا'' مجانا ووزارته تحصل على قرض بملايين الدولارات من الخارج

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 20:23 رسميا... الداودي يعلن تاريخ توزيع البوطا مجانا ووزارته تحصل على قرض بملايين الدولارات من الخارج | مجتمع
رسميا... الداودي يعلن تاريخ توزيع ''البوطا'' مجانا ووزارته تحصل على قرض بملايين الدولارات من الخارج
كشف لحسن الداودي، في رد على سؤال حول موضوع إصلاح صندوق المقاصة، أن سنة 2019 ستكون التاريخ الرسمي لتطبيق إجراءات توزيع قارورات الغاز ''البوطا'' على الأسر الفقيرة.

شوف تيفي

كشف لحسن الداودي، في رد على سؤال حول موضوع إصلاح صندوق المقاصة، أن سنة 2019 ستكون التاريخ الرسمي لتطبيق إجراءات توزيع قارورات الغاز ''البوطا'' على الأسر الفقيرة.

وأوضح لحسن الداودي خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، أن الإجراءات لن تنتهي قبل سنة 2019، حيث ستتمكن الوزارة من الحصول على المعطيات الكافية وإحصاء شامل للأسر الفقيرة بالمغرب، لبدء عملية إستكمال إصلاح صندوق المقاصة.

وفي ذات السياق، علمت شوف تيفي من مصدر مقرب من الوزير الحسن الداودي، أن وزارة الحكامة والشؤون العامة، حصلت على قرض من الخارج بحوالي 100 مليون دولار، سيتم تخصيصها للبرنامج الذي سيمكن معرفة الأسر التي ستسفيذ من ''البوطا'' مجانا، والذي سيكون تقليدا لتجربتي الهند والبرازيل وهما الدولتين التين كان سلفه محمد الوفا سفيرا بهما، وتمكن من الإطلاع على التجربتين التي أوصى عبد الإله بن كيران شخصيا لحسن الداودي على التمسك بها.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكامة البوطت الحكومة المعطيات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل ومؤلم.. شوفو شنو وقع للمهندس المتشرد في فاس قبل لحظات | مجتمع

عاجل ومؤلم.. شوفو شنو وقع للمهندس المتشرد في فاس قبل لحظات

عاجل و بالصور:قطار كايتحرق فكازا وفيه الناس وهاشنو دارو المسافرين | مجتمع

عاجل و بالصور:قطار كايتحرق فكازا وفيه الناس وهاشنو دارو المسافرين

خاص المغاربة يشدو الصف إيلا مرضو.. ممرض واحد لكل ستين سرير وطبيب واحد لكل 2000 مريض | مجتمع

خاص المغاربة يشدو الصف إيلا مرضو.. ممرض واحد لكل ستين سرير وطبيب واحد لكل 2000 مريض

السيبة.. الناس مريضة والطبيب باقي ماجا بمستشفى مولاي يوسف | مجتمع

السيبة.. الناس مريضة والطبيب باقي ماجا بمستشفى مولاي يوسف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس..شنو رأيكم فالنساء لي كايعنفو أزواجهم ؟أجوبة مثيرة..شوفو أشنو قالوا الرجال | نسولو الناس
منذ 20 دقيقة

نسولو الناس..شنو رأيكم فالنساء لي كايعنفو أزواجهم ؟أجوبة مثيرة..شوفو أشنو قالوا الرجال

مغربية صريحة..جيت نتفرج فمهرجان كازا ولكن ماعرفتش شكون جايبين | خارج البلاطو

مغربية صريحة..جيت نتفرج فمهرجان كازا ولكن ماعرفتش شكون جايبين

هاذشي لي بقا..حتى Ticket ديال مهرجان كازا كايتباع فالسوق السوداء وهابشحال | خارج البلاطو

هاذشي لي بقا..حتى Ticket ديال مهرجان كازا كايتباع فالسوق السوداء وهابشحال

حكاية طريفة لزوج ضرباتو مرتو ..شوفو أشنو دارت ليه (فيديو) | بــووز

حكاية طريفة لزوج ضرباتو مرتو ..شوفو أشنو دارت ليه (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مصادر مقربة من الطالياني: الفنان الجزائري بين الحياة و الموت بعد الحادثة و جسده لا يتجاوب مع العلاج | ثقافة و فنون
منذ 7 دقائق

مصادر مقربة من الطالياني: الفنان الجزائري بين الحياة و الموت بعد الحادثة و جسده لا يتجاوب مع

بالصور.. الخطوط الملكية المغربية تغير شكل طائراتها احتفالا بالذكرى 60 لتأسيسها | اقتصاد

بالصور.. الخطوط الملكية المغربية تغير شكل طائراتها احتفالا بالذكرى 60 لتأسيسها

بالفيديو.. الشاب خالد يرد على الحاقدين: الملك محمد السادس صاحبي وكنبيغه والمغاربة كيموتو على الجزائريين | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الشاب خالد يرد على الحاقدين: الملك محمد السادس صاحبي وكنبيغه والمغاربة كيموتو على

غير بيناتهم.. حامي الدين ينفجر في وجه الرميد بسبب فيديو الزفزافي | بوليتيك

غير بيناتهم.. حامي الدين ينفجر في وجه الرميد بسبب فيديو الزفزافي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.