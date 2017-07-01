رسميا... الداودي يعلن تاريخ توزيع ''البوطا'' مجانا ووزارته تحصل على قرض بملايين الدولارات من الخارج ﻿

كشف لحسن الداودي، في رد على سؤال حول موضوع إصلاح صندوق المقاصة، أن سنة 2019 ستكون التاريخ الرسمي لتطبيق إجراءات توزيع قارورات الغاز ''البوطا'' على الأسر الفقيرة.

شوف تيفي



كشف لحسن الداودي، في رد على سؤال حول موضوع إصلاح صندوق المقاصة، أن سنة 2019 ستكون التاريخ الرسمي لتطبيق إجراءات توزيع قارورات الغاز ''البوطا'' على الأسر الفقيرة.



وأوضح لحسن الداودي خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، أن الإجراءات لن تنتهي قبل سنة 2019، حيث ستتمكن الوزارة من الحصول على المعطيات الكافية وإحصاء شامل للأسر الفقيرة بالمغرب، لبدء عملية إستكمال إصلاح صندوق المقاصة.



وفي ذات السياق، علمت شوف تيفي من مصدر مقرب من الوزير الحسن الداودي، أن وزارة الحكامة والشؤون العامة، حصلت على قرض من الخارج بحوالي 100 مليون دولار، سيتم تخصيصها للبرنامج الذي سيمكن معرفة الأسر التي ستسفيذ من ''البوطا'' مجانا، والذي سيكون تقليدا لتجربتي الهند والبرازيل وهما الدولتين التين كان سلفه محمد الوفا سفيرا بهما، وتمكن من الإطلاع على التجربتين التي أوصى عبد الإله بن كيران شخصيا لحسن الداودي على التمسك بها.





