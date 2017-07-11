إصابة أربعة اشخاص في حادثة سير خطيرة وقعت بين الناظور وبني نصار ﻿

وقعت بعد زوال يومه الثلاثاء، حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الرابطة بين الناظور وبني نصار تسببت في إصابة أربعة اشخاص كانوا على متن سيارة من نوع ''داسيا'' ، تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى الحسني

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وقعت بعد زوال يومه الثلاثاء، حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الرابطة بين الناظور وبني نصار تسببت في إصابة أربعة اشخاص كانوا على متن سيارة من نوع "داسيا" ، تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب شهود عيان فإن الحادث نجم عن فقدان سائق السيارة السيطرة على المقود لظروف لم يتسن معرفتها ، قبل أن تهوى بهم السيارة على جانب الطريق قاطعة مسافة طويلة داخل الأشجار المتواجدة بالغابة القريبة من مكان الحادثة .

وحضر إلى عين المكان باشا مدينة الناظور وكذا عناصر أمن بني نصار لتحرير محضر الحادثة وعناصر الوقاية المدنية الذين تكفلوا بنقل الجرحى إلى المستشفى الحسني.