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إصابة أربعة اشخاص في حادثة سير خطيرة وقعت بين الناظور وبني نصار

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 19:32 إصابة أربعة اشخاص في حادثة سير خطيرة وقعت بين الناظور وبني نصار | حوادث و حقوق
إصابة أربعة اشخاص في حادثة سير خطيرة وقعت بين الناظور وبني نصار
وقعت بعد زوال يومه الثلاثاء، حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الرابطة بين الناظور وبني نصار تسببت في إصابة أربعة اشخاص كانوا على متن سيارة من نوع ''داسيا'' ، تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى الحسني

شوف تيفي:


وقعت بعد زوال يومه الثلاثاء، حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الرابطة بين الناظور وبني نصار تسببت في إصابة أربعة اشخاص كانوا على متن سيارة من نوع "داسيا" ، تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب شهود عيان فإن الحادث نجم عن فقدان سائق السيارة السيطرة على المقود لظروف لم يتسن معرفتها ، قبل أن تهوى بهم السيارة على جانب الطريق قاطعة مسافة طويلة داخل الأشجار المتواجدة بالغابة القريبة من مكان الحادثة .

وحضر إلى عين المكان باشا مدينة الناظور وكذا عناصر أمن بني نصار لتحرير محضر الحادثة وعناصر الوقاية المدنية الذين تكفلوا بنقل الجرحى إلى المستشفى الحسني.

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