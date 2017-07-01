الرئيس الفرنسي ''ماكرون'' يعبر عن إعجابه بالحموشي ﻿

كشفت مصادر فرنسية أن عبد اللطيف الحموشي بات المخاطب المفضل لدى فرنسا في المغرب فيما يخص الشؤون الأمنية، بعدما استقبل رئيس المخابرات المغربية والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني في قصر

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كشفت مصادر فرنسية أن عبد اللطيف الحموشي بات المخاطب المفضل لدى فرنسا في المغرب فيما يخص الشؤون الأمنية، بعدما استقبل رئيس المخابرات المغربية والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني في قصر الإليزيه.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يومه الثلاثاء نقلا عن التقارير الفرنسية، فإن الحموشي التقى عددا كبيرا من معاوني الرئيس الفرنسي فيما يخص الشؤون الأمنية، قبل أن يلتقي الرئيس ماكرون بعدما علم هذا الأخير بأن الحموشي في لقاء مع معاونيه، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللقاء تناول قضايا مكافحة الإرهاب.

وأضافت اليومية ذاتها، أن إيمانويل ماكرون قد التقى، خلال زيارته الأخيرة بالرباط، عبد اللطيف الحموشي بعد عشائه مع الملك محمد السادس، ونقل عضو في الوفد الفرنسي حضر اللقاء أن الرئيس أبدى إعجابه بتمكن الحموشي من القضايا الأمنية.