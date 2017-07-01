انفراد..أرملة مرداس تغادر زنزانتها بسجن عكاشة وهاعلاش

شوف تيفي:م غ





علمت "شوف تيفي" من مصادر مقربة من "وفاء " أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، أنه سيتم نقل الأخيرة من سجن عكاشة إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار جلسات التحقيق يوم الخميس المقبل.

و كانت "وفاء" المتهمة" بقتل زوجها رفقة عشيقها، قد مثلت أمام قاضي التحقيق في إطار الجلسات التفصيلية.

وكشفت مصادرنا، أن جلسات التحقيقات مع المتهمين الأربعة المعتقلين على خلفية هذه القضية، لم تنتهي بعد .



و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت ليلة السابع مارس من السنة الجارية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مدراس , بعدما أصابه مستشار جماعي بثلاث طلقات نارية بمشاركة من زوجته , في جريمة قال عنها الوكيل العام للملك "النائب العام" باستئنافية الدارالبيضاء، حسن مطار إن دافعها الرئيسي مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.





