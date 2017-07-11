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بالصور.. الشرطي ملولي دخل طول وعرض في شباب اللي كيتشبهو بالنساء..وها شنو قال

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 19:11 بالصور.. الشرطي ملولي دخل طول وعرض في شباب اللي كيتشبهو بالنساء..وها شنو قال | حوادث و حقوق
بالصور.. الشرطي ملولي دخل طول وعرض في شباب اللي كيتشبهو بالنساء..وها شنو قال
نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور لشباب يضعون مساحيق تجميل نسائية، مشيرا من خلالها إلى أن مطالبة النساء بالمساواة مع الرجال، جعلت بعض

"شوف تيفي"

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور لشباب يضعون مساحيق تجميل نسائية، مشيرا من خلالها إلى أن مطالبة النساء بالمساواة مع الرجال، جعلت بعض الرجال، يقومون بالتمادي والتساوي مع المرأة حتى في شكلها.

وكتب ملولي في تدوينته المثيرة "ملي ناضو العيالات وطالبوا بالمساواة ما بين المرأة والرجل ... شي وحدين بقوة المصداقية والشفافية اللي فيهم تساواو معاهم فكلشي..إنذار الرجولة في طريق الإنقراض".
وتفاعل عشاق الشر طي الشهير مع تدوينة ملولي والصور التي نشرها، حيث أكد العديد منهم انتشار ظاهرة تشبه رجال بنساء في الآونة الأخيرة سواء من خلال اللباس أو من خلال وضع مساحيق تجميل، مؤكدين أن مثليين ظهروا في الآونة الأخيرة بوجوه مكشوفة خلال وضعهم لمساحيق التجميل.

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المغرب شوف تيفي المساواة الشفافية المصدراقية الصور هشام ملولي

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