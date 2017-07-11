المئات من الجمال القطرية تلقى حتفها بالجوع والعطش بسبب السعودية ﻿

لقيت المئات من الجمال حتفها بعد أن قامت السعودية بطردها منتصف الشهر المنصرم، بعد خلاف مع العاصمة القطرية الدوحة.

شوف تيفي

لقيت المئات من الجمال حتفها بعد أن قامت السعودية بطردها منتصف الشهر المنصرم، بعد خلاف مع العاصمة القطرية الدوحة.

وحسب صحيفة التلغراف البريطانية، فإن الجمال لم تصمد على الجوع والعطش، وذلك بعد أن أغلقت المملكة العربية السعودية حدودها بسبب حصارها على الدوحة.

وأضافت التقارير ذاتها أن عددا من الجمال لاقت مصرعها بعدما طردت السعودية الرعاة القطريين الذين يملكون أكثر من 15 ألف رأس من الإبل، و10 آلاف رأس من الغنم.

هذا وطردت المملكة السعودية أزيد من 9 آلاف جمل في أقل من 36 ساعة فقط، بعدما كانت تُرعى في المساحات الشاسعة للمملكة التي تبلغ 830 ألف ميل مربع.

تجدر الإشارة، إلى أن كلا من السعودية والإمارات ومصر والبحرين وموريتانيا أعلنوا شهر ماي المنصرم قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر متهمينها بدعم الإرهاب.