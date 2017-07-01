مثير.. سياسي من أصول مغربية يفوز بزعامة أكبر وأخطر حزب إسرائيلي ﻿

كشف موقع صحيفة ''الديالي ميل'' البريطانية، أن “افي غابي”، وهو من أصول مغربية، انتخب رئيسا لحزب العمل بالجولة الثانية من الانتخابات الداخلية التي جرت أمس الاثنين .

"شوف تيفي"

كشف موقع صحيفة "الديالي ميل" البريطانية، أن “افي غابي”، وهو من أصول مغربية، انتخب رئيسا لحزب العمل بالجولة الثانية من الانتخابات الداخلية التي جرت أمس الاثنين .

وأضافت الصحيفة أن الدورة الثانية والاخيرة من الانتخابات الداخلية لحزب العمل، كان بها مرشحان عمير بيريتس وآفي غاباي البالغ من العمر 50 عاما، الذي كان حصل على 27 في المائة في الدورة الاولى، وهو رجل أعمال سابق انضم الى حزب العمل قبل أشهر فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن "أفي غابي" ولد بالقدس من أسرة مغربية، هاجرت إلى إسرائيل من مدينة الدار البيضاء، وكان رجل أعمال سابقا قبل أن يقرر الدخول للعمل السياسي من خلال حزب العمل الذي قاد الحركة الصهيونية، وحكم اسرائيل بلا انقطاع لمدة 29 عاما من 1948 حتى 1977، إلا أن نفوذ حزب العمل تر اجع كثيرا خلال السنوات الـ25 الاخيرة، حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عربية.