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المغرب يحتل المراتب الأولى في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 18:19 المغرب يحتل المراتب الأولى في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية | اقتصاد
المغرب يحتل المراتب الأولى في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية
أفادت دراسة حول المستثمرين الدوليين في الإقتصاد الإفريقي في افق 2022 ،بأن المغرب يعتبر من بين الأبطال الخمسة الأوائل في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية . وأضافت الدراسة التي نشرت نتائجها يومه

شوف تيفي و.م.ع

 

أفادت دراسة حول المستثمرين الدوليين في الإقتصاد الإفريقي في افق 2022 ،بأن المغرب يعتبر من بين الأبطال الخمسة الأوائل في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية . وأضافت الدراسة التي نشرت نتائجها يومه الثلاثاء، وانجزها هافاس أوريزون، ومعهد شوازول، أن المغرب يتموقع ضمن هذا الترتيب إلى جانب إثيوبيا، وكوت ديفوار، وكينيا ونيجيريا والكامرون، مشيرة إلى أن هذه البلدان تتميز بقدرتها على رفع تحديات القطاع الفلاحي.

واستندت الدراسة المُنجزة، إلى استطلاع شمل عددا من المستثمرين الذين أكدوا أن الفلاحة تفرض نفسها اليوم كقطاع واعد، يستجيب لحاجيات ساكنة متنامية ، ويساهم في التقليص من التبعية للخارج.

هذا ويُعتبر 70 في المائة من المستثمرين المستطلعة آراؤهم أن التحدي الهام الذي يتعين رفعه على مستوى النظام البيئي الفلاحي الإفريقي يتمثل في البنيات التحتية، فيما رأى 48 في المائة أن الولوج إلى السوق يعد عنصرا واعدا لتثمين القطاع الفلاحي.

من ناحية أخرى اعتبر 42 في المائة من المستجوبين أن التحول والتصنيع يشكل التحدي الثالث الذي يمكن أن يكبح الإمكانيات الزراعية، كما أكد المستثمرون الدوليون في هذه الدراسة تفاؤلهم على المدى القصير والمتوسط، وأبدوا حماسا واضحا بشأن الأفاق الإقتصادية للقارة الإفريقية.

 

 

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