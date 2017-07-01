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وزارة الصحة تسحب دواء خطيرا من الصيدليات وها ديالاش

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 18:19 وزارة الصحة تسحب دواء خطيرا من الصيدليات وها ديالاش | مجتمع
وزارة الصحة تسحب دواء خطيرا من الصيدليات وها ديالاش
وزارة الصحة تسحب دواء خطيرا من الصيدليات وها ديالاش

شوف تيفي

قررت وزارة الصحة سحب دواء log-prot المخصص لعلاج داء البواسير، من جميع الصيدليات المغربية بعد التحذيرات الأخيرة التي وجهتها الوكالة الفرنسية المتخصصة في مراقبة جودة الأدوية، التي كشفت عن احتواء هذا الدواء، الذي يتم صنعه من طرف مختبرات pfizer على مواد خطيرة جدا ومخدرة، مطالبة بالقطع مع هذا العلاج الذي تم تسويقه بالمغرب طيلة السنوات الماضية.

وكشفت يومية المساء في عددها الصادر يومه الثلاثاء نقلا عن المعطيات الصادرة عن الوكالة الفرنسية لمراقبة جودة الأدوية، سارعت وزارة الصحة إلى الإعلان عن الشروع في سحب هذا الدواء المخصص لعلاج داء البواسير بكافة الصيدليات ومنع الترخيص لإستمرار تسويقه في الوقت الذي قامت بإشعار كافة الشركات والمختبرات المصنعة لهذا الدواء بوقف إنتاجه.


وبعد قرار الوزارة منع بيع دواء protog وتجفيفه من الأسواق أصبحت كافة الصيدليات المغربية ملزمة بإرجاع هذا الدواء في أقرب وقت ممكن حيث من المرتقب أن يقوم تجار الجملة بجمع كميات هذا الدواء الذي بات محظورا تسويقه من جميع صيدليات المملكة.

 

 

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