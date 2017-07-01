فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: بنات وشباب والشيشة وكلام خايب ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر مجموعة من الشباب والفتيات في جلسة مشبوهة وهم يدخنون النرجيلة ''الشيشة'' بالشارع العام بإحدى المدن المغربية.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر مجموعة من الشباب والفتيات في جلسة مشبوهة وهم يدخنون النرجيلة "الشيشة" بالشارع العام بإحدى المدن المغربية.

وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير بين الصفحات الفايسبوكية المغربية، ما دفع بآلاف النشطاء إلى التفاعل معه بكثافة، حيث تباينت بخصوصه الآراء، بين رافض لمضمونه والجلسة المشبوهة التي جمعت بين شبان وفتيات والتي استخدم خلالها الحاضرون بها كما يظهر الفيديو عبارات نابية، بينما دافع آخرون على جميع من ظهروا في الفيديو، موضحين أن ما وقع في الجلسة يعتبر حرية شخصية.