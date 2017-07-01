 مثير.. روبورتاج بنشرة أخبار قناة ''دوزيم'' يظهر لحظة قيام شاب بالاعتداء على فتاة بصفرو+فيديو ﻿
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مثير.. روبورتاج بنشرة أخبار قناة ''دوزيم'' يظهر لحظة قيام شاب بالاعتداء على فتاة بصفرو+فيديو

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 17:34 مثير.. روبورتاج بنشرة أخبار قناة دوزيم يظهر لحظة قيام شاب بالاعتداء على فتاة بصفرو+فيديو | حوادث و حقوق
مثير.. روبورتاج بنشرة أخبار قناة ''دوزيم'' يظهر لحظة قيام شاب بالاعتداء على فتاة بصفرو+فيديو
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خاص بربورتاج القناة الثانية ''دوزيم'' حول الجريمة البشعة، التي هزت مدينة صفرو والتي راحت ضحيتها طفلة، وقد ركزت هذه الصفحات على نهاية

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خاص بربورتاج القناة الثانية ''دوزيم'' حول الجريمة البشعة، التي هزت مدينة صفرو والتي راحت ضحيتها طفلة، وقد ركزت هذه الصفحات على نهاية ''الروبورتاج'' الذي يُظهر لحظة قيام شاب بالاعتداء على فتاة بالضرب.


وفور ظهور هذا الفيديو، تفاعل آلاف النشطاء معه، معبرين عن استنكارهم الشديد من تمرير ''دوزيم'' لمشاهد العنف خلال نشرتها الإخبارية، موضحين في الوقت ذاته أن القناة ملزمة بالخروج والكشف عن الأسباب التي جعلتها تعتمد هذه اللقطة المثيرة للجدل.

ومن جهة أخرى، استغل البعض الفرصة لمطالبة المصالح الأمنية بالانتشار أكثر في المناطق الخلاء بجميع المدن المغربية ومن بينها صفرو حتى يتم وضع حد للجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفرصة الجريمة صفرو دوزيم القناة الثانية

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