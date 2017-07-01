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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن مباراة توظيف 129 منصبا

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 17:33 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن مباراة توظيف 129 منصبا | مجتمع
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن مباراة توظيف 129 منصبا
تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الأحد 1 اكتوبر 2017 مباراة لتوظيف 129 منصبا في عدة تخصصات.

"شوف تيفي"

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الأحد 1 اكتوبر 2017 مباراة لتوظيف 129 منصبا في عدة تخصصات.
وحسب الإعلانات الخاصة بهذه المباراة فإن الأمر يتعلق بـ44 متصرفا من الدرجة الثانية - سلم 11، و44 تقنيا من الدرجة الثالثة - سلم 9، و23 تقنيا من الدرجة الرابعة - سلم 8، و8 مساعدا تقنيا من الدرجة الثالثة - سلم 6، و4 مهندسين معماريين من الدرجة الأولى - سلم 11، وأخيرا 6 مهندسي دولة من الدرجة الأولى - سلم 11 .

وعلى الراغبين في التقدم لهذه المباراة التوفر على الشروطة الثالية:
- دبلوم الدرسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة الماستر أو إحدى الشهادات المعادلة لها
- العمر حسب التخصص ما بين 18 و 45 سنة
ترسل الطلبات عن طريق البريد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالتحديد مديرية الشؤون الإدارية والتعاون مصلحة الامتحانات على العنوان "المشور السعيد الرباط" في أجل أقصاه الثلاثاء 25 يوليوز 2017.



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