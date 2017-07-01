مؤثر..13 دوار بدون ماء بزاكورة والوزيرة ''أفيلال'' تحمل المسؤولية للساكنة ﻿

وسط إستغراب جميع النواب الحاضرين بالبرلمان، إتهمت كاتبة الدولة المكلفة بالماء ''شرفات أفيلال'' المواطنين بالدفع نحو العيش بدون ماء صالح للشرب وسط درجة حرارة تتجاوز 45 درجة.

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وسط إستغراب جميع النواب الحاضرين بالبرلمان، إتهمت كاتبة الدولة المكلفة بالماء "شرفات أفيلال" المواطنين بالدفع نحو العيش بدون ماء صالح للشرب وسط درجة حرارة تتجاوز 45 درجة.

وجاءت كلمة الوزيرة المثيرة للجدل منذ الحكومة السابقة، ردا على أسئلة البرلمانيين حول حرمان الساكنة من الماء الصالح للشرب خاصة بالمناطق التابعة ترابيا لإقليم زاكورة، حيث كشف أحد البرلمانيين أن أزيد من 13 دوار يعيشون العطش بمنطقة "النقوب" وساكنة باقي الإقليم بزاكورة تعاني من إنقطاعات متوالية لأزيد من أربعة ساعات في درجة حرارة تزيد عن 45 درجة مئوية، في حين حذر برلماني آخر الوزيرة بأن سياستها في قطاع الماء تدفع بالساكنة للإحتجاج، مؤكدا بأنه في مدينة سيدي سليمان الساكنة تقتني الماء بأزيد من درهم ونصف لليتر الواحد.

وفي تفاعلها مع الأسئلة، ردت الوزيرة المعروفة "بجوج فرانك" أن الساكنة والمنتخبين هم المسؤولين عن العطش وقلة الماء الذي يعتنون منه، بسبب رفضهم لأشغال حفر الآبار، وكذا منعهم إقامة سدود تلية بالمناطق التي تحددها الوزارة، وهو ما أغضب البرلمانيين.