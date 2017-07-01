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الفيديو والصور.. هذه هي حقيقة العثور على طلاسم سحرية على ستائر الكعبة الشريفة بمكة

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 17:04 الفيديو والصور.. هذه هي حقيقة العثور على طلاسم سحرية على ستائر الكعبة الشريفة بمكة | حوادث و حقوق
الفيديو والصور.. هذه هي حقيقة العثور على طلاسم سحرية على ستائر الكعبة الشريفة بمكة
كشف موقع ''سبق'' السعودي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن مصادر نفت له أن تكون الورقة التي ظهر موظفو رئاسة الحرمين يقصونها بعد أن ربطت بستائر الكعبة ولفّت بخيوط، محتوية على طلاسم سحرية أو شعوذات.
"شوف تيفي"

كشف موقع "سبق" السعودي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن مصادر نفت له أن تكون الورقة التي ظهر موظفو رئاسة الحرمين يقصونها بعد أن ربطت بستائر الكعبة ولفّت بخيوط، محتوية على طلاسم سحرية أو شعوذات.

وأوضح الموقع السعودي ان مصدره قال "هي لا تعد إلا أسماء يكتبها بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنها تجلب لهم النفع إذا كانت مربوطة في نفس ستار الكعبة كالتي تُوجد في بعض المواقع الأخرى كشاخص بجبل الرحمة وغار حراء".


وأكد مصدر "سبق" أن مثل هذه الأشياء يتم التخلص منها مباشرة بعد رصدها.

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