 زيان.. الزفزافي عاودليا النكت وغنينا بجوج أغنية ''سيليا'' وهو فرحان في سجن عكاشة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يحتل المراتب الأولى في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية | اقتصاد

المغرب يحتل المراتب الأولى في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية

وزارة الصحة تسحب دواء خطيرا من الصيدليات وها ديالاش | مجتمع

وزارة الصحة تسحب دواء خطيرا من الصيدليات وها ديالاش

عاجل و هام للمغاربة: هذا هو موعد بداية العمل بالبنوك الإسلامية | اقتصاد

عاجل و هام للمغاربة: هذا هو موعد بداية العمل بالبنوك الإسلامية

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة القضية | بوليتيك

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة القضية

موضة جديدة منتشرة في أغلب محلات الحلاقة بالمغرب.. رجال كايصاوبو حجبانهم.. شوفو الفيديو ! | منوعات

موضة جديدة منتشرة في أغلب محلات الحلاقة بالمغرب.. رجال كايصاوبو حجبانهم.. شوفو الفيديو !

فيديو أسرع سرقة فاشلة في العالم | بووز

فيديو أسرع سرقة فاشلة في العالم

فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: بنات وشباب والشيشة وكلام خايب | حوادث و حقوق

فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: بنات وشباب والشيشة وكلام خايب

للراغبين في الزواج.. فيديو روسايت جميلات تيقلبو على العرسان في الشوارع | بووز

للراغبين في الزواج.. فيديو روسايت جميلات تيقلبو على العرسان في الشوارع

مثير.. روبورتاج بنشرة أخبار قناة دوزيم يظهر لحظة قيام شاب بالاعتداء على فتاة بصفرو+فيديو | حوادث و حقوق

مثير.. روبورتاج بنشرة أخبار قناة ''دوزيم'' يظهر لحظة قيام شاب بالاعتداء على فتاة بصفرو+فيديو

أزمة إخوان بن كيران

زيان.. الزفزافي عاودليا النكت وغنينا بجوج أغنية ''سيليا'' وهو فرحان في سجن عكاشة

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 16:52 زيان.. الزفزافي عاودليا النكت وغنينا بجوج أغنية سيليا وهو فرحان في سجن عكاشة | بوليتيك
زيان.. الزفزافي عاودليا النكت وغنينا بجوج أغنية ''سيليا'' وهو فرحان في سجن عكاشة
في دردشة أجرتها أسبوعية ''المشعل'' مؤخرا ، مع محمد زيان، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، ستنشر لاحقا في عددها المقبل، كشف عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف محمد زيان، بخصوص سؤال عن الحالة النفسية


شوف تيفي:

في دردشة أجرتها أسبوعية ''المشعل'' مؤخرا ، مع محمد زيان، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، ستنشر لاحقا في عددها المقبل، كشف عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف محمد زيان، بخصوص سؤال عن الحالة النفسية والمعنوية لناصر الزفزافي، المعتقل بسجن عكاشة، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف وبالضبط بمدينة الحسيمة، أكد أن آخر زيارة له لناصر الزفزافي،كانت قبل الاثنين الماضي، و تركه حينها بخير وعلى خير،

مسترسلا قوله : ''فرحان وسعيد'' ، مضيفا أنهما تبادلا النكت بينهما كما غنيا معا أغنية من أغاني سليمة الزياني الملقبة بسيليا، والتي تتابع بدورها على خلفية هذه الاحتجاجات.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سيليا أغنية زيان الزفزافي سجن عكاشة نفسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة القضية | بوليتيك

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة القضية

مؤثر..13 دوار بدون ماء بزاكورة والوزيرة أفيلال تحمل المسؤولية للساكنة | بوليتيك

مؤثر..13 دوار بدون ماء بزاكورة والوزيرة ''أفيلال'' تحمل المسؤولية للساكنة

حكومة العثماني تزف الخبر السعيد للفقراء..البوطا فابور | بوليتيك

حكومة العثماني تزف الخبر السعيد للفقراء..البوطا فابور

قربالة بالبرلمان...البام يقاطع الجلسة و البيجيدي يهاجم حكومة العثماني | بوليتيك

قربالة بالبرلمان...''البام'' يقاطع الجلسة و ''البيجيدي '' يهاجم حكومة العثماني

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تُطلق عرضا جديدا لتمويل الصناعة الغذائية | مال و أعمال
منذ 3 دقائق

بالفيديو..مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تُطلق عرضا جديدا لتمويل الصناعة الغذائية

بالفيديو:أخنوش يعطي انطلاقة عرض جديد يهم المواكبة المالية لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية | مال و أعمال

بالفيديو:أخنوش يعطي انطلاقة عرض جديد يهم المواكبة المالية لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية

العثماني: الإصلاحات التي راكمها المغرب تمكن من المضي بكل ثقة في ورش تجديد النموذج التنموي الوطني ورهاننا هو إصلاح التعليم | خارج البلاطو

العثماني: الإصلاحات التي راكمها المغرب تمكن من المضي بكل ثقة في ورش تجديد النموذج التنموي الوطني ورهاننا هو إصلاح التعليم

في حلة جديدة .. مهندس الدولة المتشرد في غابة بفاس يوجه للمغاربة رسالة مؤثرة..ماتبقاوش تنصبو بسميتي.. منين مشيت للخيرية قالو ليا مافيكش السيدا و جراو عليا و دابا جاو عندي باش يعالجوني | بــووز

في حلة جديدة .. مهندس الدولة المتشرد في غابة بفاس يوجه للمغاربة رسالة مؤثرة..ماتبقاوش تنصبو بسميتي.. منين مشيت للخيرية قالو ليا مافيكش السيدا و جراو عليا و دابا جاو عندي باش يعالجوني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المغرب يحتل المراتب الأولى في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية | اقتصاد
منذ 1 دقيقة

المغرب يحتل المراتب الأولى في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية

وزارة الصحة تسحب دواء خطيرا من الصيدليات وها ديالاش | مجتمع

وزارة الصحة تسحب دواء خطيرا من الصيدليات وها ديالاش

عاجل و هام للمغاربة: هذا هو موعد بداية العمل بالبنوك الإسلامية | اقتصاد

عاجل و هام للمغاربة: هذا هو موعد بداية العمل بالبنوك الإسلامية

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة القضية | بوليتيك

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة القضية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.