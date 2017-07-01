زيان.. الزفزافي عاودليا النكت وغنينا بجوج أغنية ''سيليا'' وهو فرحان في سجن عكاشة ﻿

في دردشة أجرتها أسبوعية ''المشعل'' مؤخرا ، مع محمد زيان، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، ستنشر لاحقا في عددها المقبل، كشف عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف محمد زيان، بخصوص سؤال عن الحالة النفسية



شوف تيفي:

في دردشة أجرتها أسبوعية ''المشعل'' مؤخرا ، مع محمد زيان، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، ستنشر لاحقا في عددها المقبل، كشف عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف محمد زيان، بخصوص سؤال عن الحالة النفسية والمعنوية لناصر الزفزافي، المعتقل بسجن عكاشة، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف وبالضبط بمدينة الحسيمة، أكد أن آخر زيارة له لناصر الزفزافي،كانت قبل الاثنين الماضي، و تركه حينها بخير وعلى خير،

مسترسلا قوله : ''فرحان وسعيد'' ، مضيفا أنهما تبادلا النكت بينهما كما غنيا معا أغنية من أغاني سليمة الزياني الملقبة بسيليا، والتي تتابع بدورها على خلفية هذه الاحتجاجات.





