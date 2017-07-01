حكومة العثماني تزف الخبر السعيد للفقراء..البوطا فابور ﻿

أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بأن الحكومة ستمنح قارورات الغاز ''البوطا'' مجانا للفقراء، وهي الآن تعمل على إحصائهم قبل تنفيذ القرار.

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أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بأن الحكومة ستمنح قارورات الغاز "البوطا" مجانا للفقراء، وهي الآن تعمل على إحصائهم قبل تنفيذ القرار.



وأضاف لحسن الداودي كجواب على أحد البرلمانيين قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الحكومة ستواصل إصلاح صندوق المقاصة لصالح الفقراء والمساكين، بالقول" اللي بغا الخير للمساكين في هاد البلاد يدعم إصلاح صندوق المقاصة".

وأوضح لحسن الداودي، أن الحكومة قادرة على منح البوطا "فابور" للمواطنين، وأن الوضع الحالي يستفيذ منه الأغنياء الذين يستهلكون "قارورات ضخمة بمنازلهم الفاخرة وكذا بعض المهنيين"، مصرحا بالقول "راه الناس اللي عندهم الفيلات كايستهلكوا خمسة البوطات كبار في الأسبوع، وكاين اللي يستهلك كاميو ديال البوطات، في حين أن المساكين جوج البوطات في الشهر والحكومة مساعدة لمنحها لهم فابور".



ودعا لحسن الداودي، أحد البرلمانيين للرحيل من المؤسسة التشريعية بعد عجزه عن تقديم مقترحات لحل المشاكل بالقول" راه البرلمانيين إلى ماقدروش يجيبوا حلول خاصهم يمشيو في حالهم"، كجواب على سؤال لأحد البرلمانيين.