بالصور.. مهندس الدولة المتشرد بفاس يتلقى الخبر السار هذا الصباح وهكذا كانت ردة فعله ﻿

متابعة من قناة'' شوف تيفي'' لحالة مهندس الدولة السابق و المتشرد في إحدى الغابات بمدينة فاس، علمنا أن جمعية الرعاية الاجتماعية ،التقت بعبد الفتاح و اقترحت نقله إلى مركز الرعاية الاجتماعية قصد الرعاية.

"شوف تيفي":

متابعة من قناة" شوف تيفي" لحالة مهندس الدولة السابق و المتشرد في إحدى الغابات بمدينة فاس، علمنا أن جمعية الرعاية الاجتماعية ،التقت بعبد الفتاح و اقترحت نقله إلى مركز الرعاية الاجتماعية قصد الرعاية.



المهندس السابق و حسب ما عاينناه، رفض الانتقال إلى مركز الرعاية بدعوى أنه سيتعرض مجددا للإهمال ولا ينقصه المبيت فقط.



من جهة أخرى زار طبيب ،عبد الفتاح صباح يومه الثلاثاء،و أكد له أن سيتكفل بحالته الصحية و تطبيبه في أحسن الظروف و سينتقل غدا لنقله عبر سيارة اسعاف .



هذا و قد استقبل عبد الفتاح سيلا من المكالمات بعد تسليط "شوف تيفي" الأضواء على حياته المظلمة و التي كان يفتقر فيها لأبسط شروط العيش الكريم.



تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف عن التفاصيل الكاملة الخاصة بـ "عبد الفتاح" مهندس الدولة والذي فتح قلبه ، وكشف عن معطيات مؤلمة، أكد من خلالها أن حياته تحولت لجحيم قبل 20 سنة، عقب عودته لأرض الوطن، مشيرا إلى أن أشخاصا يعرفهم حق المعرفة،كانوا سببا في ضياعه وبتر رجليه.