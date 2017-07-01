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عاجل وبالفيديو..تفاصيل مثيرة وجد خطيرة بخصوص الشاب اللي هجم على مستشفى ابن سينا بالرباط بواسطة كلب..والقضية فيها عصابة

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 15:28 عاجل وبالفيديو..تفاصيل مثيرة وجد خطيرة بخصوص الشاب اللي هجم على مستشفى ابن سينا بالرباط بواسطة كلب..والقضية فيها عصابة | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..تفاصيل مثيرة وجد خطيرة بخصوص الشاب اللي هجم على مستشفى ابن سينا بالرباط بواسطة كلب..والقضية فيها عصابة
تمكنت المجموعة التاسعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين ، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة، ينشطون ضمن عصابة

 "شوف تيفي"

تمكنت المجموعة التاسعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين ، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة، ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف، باستعمال كلب من فصيلة شرسة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المشتبه فيهم، ومن بينهم شقيقان، قاموا بتعريض أحد الأشخاص للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المقرون بالسرقة منتصف ليلة الأحد المنصرم، وهي العملية التي أصيب خلالها أحدهم بجروح نتيجة مقاومة الضحية، انتقل على إثرها لمستعجلات ابن سينا لتلقي العلاج، حيث عرض حراس الأمن الخاصين والطاقم الطبي للتهديد بالعنف، قبل أن تتدخل دورية للشرطة بعين المكان من أجل توقيفه رفقة شقيقه.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات التي باشرتها عناصر الأمن، مكنت كذلك من توقيف مشتبه فيه ثالث، وحجزت بحوزته سيارة خاصة استعملت في عمليات السرقة، بالإضافة إلى كلب من فصيلة شرسة، تم تسليمه للمصالح البيطيرة المختصة.

وأكد ذات المصدر أن المشتبه فيهم، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم لا زالت التحريات جارية لتوقيف مشتبه فيه رابع بعد أن تم تحديد هويته.

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