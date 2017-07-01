قربالة بالبرلمان...''البام'' يقاطع الجلسة و ''البيجيدي '' يهاجم حكومة العثماني ﻿

مباشرة بعد بداية جلسة الأسئلة الشفوية لوزراء الحكومة، أعلن رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ''محمد أشرورو'' أن فريقه سيقاطع طرح الأسئلة الشفوية إحتجاجا على غياب الوزراء من جهة،

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مباشرة بعد بداية جلسة الأسئلة الشفوية لوزراء الحكومة، أعلن رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، "محمد أشرورو" أن فريقه سيقاطع طرح الأسئلة الشفوية إحتجاجا على غياب الوزراء من جهة، وللإحتقان الذي يعرفه المغرب على جميع المستويات إقتصاديا وإجتماعيا وحقوقيا.



وعرفت الجلسة بداية ساخنة، من طرف النواب البرلمانيين لحزب العدلة والتنمية، الذين عبر رئيس فريقهم "اليازمي الإدريسي" عن دعمه للحكومة، موجها النقد إلى وجهات لم يذكرها بكونها تسعى لتبخيس المجهودات المبذولة من طرف الدولة.



ومباشرة بعد أخذ النواب المنتمين "للبيجيدي " الكلمة لمهاجمة الحكومة ووزرائها حول مجموعة من القطاعات خاصة فيما يتعلق بالبنوك التشاركية وقطاع الماء، حيث كشف أحد النواب بوجد عراقيل وحواجز لإنطلاق البنوك التشاركية، قبل أن يرد وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد بالقول" أحنا مكانديروش سياسة كور وإعطي للعور" موضحا راه "خاصنا نعرفو فين نديرو رجلينا قبل مانتحركوا".