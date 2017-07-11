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بالفيديو والصورة.. النجم العالمي فرانش مونتانا حيح في المدينة القديمة بكازا وزار هاذ القبر

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 14:35 بالفيديو والصورة.. النجم العالمي فرانش مونتانا حيح في المدينة القديمة بكازا وزار هاذ القبر | ثقافة و فنون
بالفيديو والصورة.. النجم العالمي فرانش مونتانا حيح في المدينة القديمة بكازا وزار هاذ القبر
نشر الفنان العالمي الأمريكي من أصول مغربية فرانش مونتانا، مقطع فيديو على حسابه بالانستغرام، ظهر خلاله وهو يقوم بجولة بالمدينة القديمة بالبيضاء التي ولد بها، رفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يتناول

"شوف تيفي"

نشر الفنان العالمي الأمريكي من أصول مغربية فرانش مونتانا، مقطع فيديو على حسابه بالانستغرام، ظهر خلاله وهو يقوم بجولة بالمدينة القديمة بالبيضاء التي ولد بها، رفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يتناول وجبة الغذاء بأحد المطاعم الشعبية المعروفة.

وإلى جانب الفيديو، نشر مونتانا صورة جد مؤثر، تظهر قيامه بزيارة قبر جدته، وهي الصورة التي كتب إلى جانبها "لا يمكن أن تأتي إلى وطنك الأم دون زيارة الجدة والعناق مع أعمامي وعماتي".

تجدر الإشارة إلى أن فرانش مونتانا ، أحيا سهرة بـ "فستيفال كازا"، قبل يومين، وهي السهرة التي عرفت حضورا جماهيرا كبيرا، حيث تفاعل الجميع مع أشهر أغاني الفنان العالمي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فرانش مونتانا المدينة القيديمة المطاعم الشعبية

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