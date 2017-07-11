فضيحة وبالصور..دعوة للسباحة بدون ملابس بأحد الشواطئ..والبنات أكدوا استعدادهم للسباحة عاريات ﻿

اهتزت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر يومه الثلاثاء، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، قيل أن صاحبتها جمعية، قامت بإنشاء صفحة على الفايسبوك، وطالبت الشباب والفتيات بالمشاركة في

"شوف تيفي"

اهتزت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر يومه الثلاثاء، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، قيل أن صاحبتها جمعية، قامت بإنشاء صفحة على الفايسبوك، وطالبت الشباب والفتيات بالمشاركة في يوم بدون ملابس بأحد الشواطئ بالجزائر.

وحسب هذه الصفحات فإن الجمعية ، طالبت من الجزائريين والجزائريات الراغبين في المشاركة بالحلول يوم السابع من غشت المقبل بشاطئ ساقط ببجاية، والالتزام بالسباحة وهم عراة بدون ملابس سباحة.

وفور إطلاق هذه الدعوة يومه الثلاثاء، تفاعل نشطاء جزائريون معها، حيث نشرت فتيات جزائريات صور لهن دون أن تكشفن عن ملامحهن، مؤكدات عن استعدادهن للسباحة عاريات.