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وزير السكنى وسياسية المدينة بنعبدالله مقلق بزاف بخصوص أحداث الحسيمة وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 13:44 وزير السكنى وسياسية المدينة بنعبدالله مقلق بزاف بخصوص أحداث الحسيمة وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
وزير السكنى وسياسية المدينة بنعبدالله مقلق بزاف بخصوص أحداث الحسيمة وهذه هي التفاصيل
خلص اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية أمس الاثنين، إلى التعبير عن القلق الكبير الذي يسود قيادة الحزب، وذلك من خلال متابعة التطورات والمستجدات والقضايا الوطنية المتعلقة بالأوضاع

شوف تيفي

خلص اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية أمس الاثنين، إلى التعبير عن القلق الكبير الذي يسود قيادة الحزب، وذلك من خلال متابعة التطورات والمستجدات والقضايا الوطنية المتعلقة بالأوضاع العامة، التي تسود البلاد.

وأكد حزب بنعبدالله في بلاغ رسمي صدر عن اجتماعه، بخصوص أحداث الحسيمة على ضرورة تكريس الجميع للتوجه نحو الهدوء والحوار واحترام مقتضيات دولة الحق والقانون، لتجاوز أي تعامل مفضي إلى التصعيد، مثمنا الحرص الإيجابي للسلطات الحكومية المعنية على تسريع تنفيذ المشاريع المقررة بالإقليم، وداعيا إلى تكثيف المبادرات الجادة والصادقة الرامية إلى خلق الانفراج المطلوب، وتفويت الفرصة على أي نزوع نحو تأزيم الأوضاع.

فضلا على ضرورة تعبئة كل الطاقات الوطنية الصادقة لإعمال المقاربة القائمة على الهدوء والرصانة والإسهام الجدي في توفير المناخ الإيجابي الملائم والكفيل بفتح آفاق جديدة أمام تطوير نموذجنا الديموقراطي والتنموي المتميز، والتأكيد أيضا على ضرورة ترصيد المكاسب والمنجزات الوطنية المحققة على كل هذه الأصعدة.

وعبرت قيادة الحزب في نفس البلاغ عن تشبثها بالنهج الإيجابي للحزب، والذي يقوم، من بين ما يقوم عليه، على بسط تصوراته واقتراحاته ورؤاه، بشكل عميق وجريء ومسؤول ومتوازن وموضوعي، والدفاع، من خلال ذلك، على استمرارية مسار البناء الديمقراطي والتنموي، وعلى العدالة الاجتماعية والتطوير الاقتصادي.

ودعت قيادة الحزب إلى ضرورة فتح الحوار والنقاش الهادئ والرزين حول السياسة النقدية أمام القوى الأساسية بالبلاد، بخصوص موضوع نظام صرف العملة، وأن أي إصلاح يتعين أن يخضع لتقدير دقيق، فضلا عن تعبير الحزب عن اعتزازه بالتصاعد المطرد لمكانة بلادنا داخل القارة الإفريقية، من خلال تقوية الأواصر المتعددة الأبعاد مع الدول الإفريقية في مختلف جهات القارة، وتأكيد الالتزام الصادق والعملي بخدمة قضايا إفريقيا ومصالحها الحيوية.

كما سجل المكتب السياسي في بلاغه بإيجابية التطور الملحوظ في مواقف وقرارات الاتحاد الإفريقي بخصوص الصحراء المغربية، ولا سيما اعترافه بريادة هيئة الأمم المتحدة في الموضوع، مما يؤشر على بداية الاستبعاد الكلي لمنطق المراوغات والمناورات التي دأب على استعمالها خصوم وحدتنا الترابية، هذا في الوقت الذي دعا فيه الحزب إلى مواصلة اليقظة الوطنية والتعبئة الشعبية، وإلى تمتين الجبهة الداخلية، بما يقوي قدرات بلادنا على مواجهة كافة التحديات ورفع مختلف الرهانات، وفي مقدمتها رهان ربح معركة تجاوز النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية.

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جزب التقدم والاشتراكية المغرب الحسيمة بلاغ

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