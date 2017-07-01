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عاجل: تزامنا مع ضجة رسالة الزفزافي ...مدير سجن عكاشة يُغادر منصبه | بوليتيك

عاجل: تزامنا مع ضجة رسالة الزفزافي ...مدير سجن عكاشة يُغادر منصبه

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عاجل: تزامنا مع ضجة رسالة الزفزافي ...مدير سجن عكاشة يُغادر منصبه

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 13:09 عاجل: تزامنا مع ضجة رسالة الزفزافي ...مدير سجن عكاشة يُغادر منصبه | بوليتيك
عاجل: تزامنا مع ضجة رسالة الزفزافي ...مدير سجن عكاشة يُغادر منصبه
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن مدير السجن المحلي 1 بعين السبع''عكاشة'' عبد الله السعدي، غادر اليوم الثلاثاء منصبه.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن مدير السجن المحلي 1 بعين السبع"عكاشة" عبد الله السعدي، غادر اليوم الثلاثاء منصبه.

و قالت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي"، إن حركة انتقالية جرت يومه الثلاثاء، تزامنا و تسريب رسالة ناصر الزفزافي الشهيرة، و التي سبق لمندوبية السجون أن نفت في بلاغ لها أن تكون الرسالة قد سربت من داخل سجن عكاشة.

و أكدت مصادرنا،أن الفيديو المسرب لا علاقة له بالحركة الانتقالية التي جرت اليوم حيث أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الفيديو المنشور للنزيل ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1 ، لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية.

واستنكرت المندوبية العامة في بلاغ لها "الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة".

وجاء في التوضيحات التي قدمتها المندوبية العامة، بعد اطلاعها على الفيديو المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن.
كما شددت على أن "المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1".
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، أكدت المندوبية العامة أن "هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، ولذلك فهي تستنكر الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة".

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عاجل: تزامنا مع ضجة رسالة الزفزافي ...مدير سجن عكاشة يُغادر منصبه

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