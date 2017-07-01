يا ربي السلامة..تفاصيل حصرية حول العراقي الذي قتل زوجته المغربية وقطع جثتها إلى أطراف بتركيا..+فيديو ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مثيرة وصادمة، بخصوص جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها مغربية، قام زوجها العراقي الذي يحمل الجنسية الأمريكية بقتلها وتقطيع جثتها إلى أطراف بأحد الفنادق.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مثيرة وصادمة، بخصوص جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها مغربية، قام زوجها العراقي الذي يحمل الجنسية الأمريكية بقتلها وتقطيع جثتها إلى أطراف بأحد الفنادق.

وحسب مهاجر مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الثلاثاء، فإن الأمر يتعلق بالمغربية المسماة " غزلان" والبالغة من العمر قيد حياتها حوالي 38 سنة والتي تنحدر من مدينة مكناس، أقدم زوجها العراقي الذي يعمل كطبيب أسنان بقتلها وتصوير لحظة تقطيع جثتها بواسطة هاتفه النقال.

وأوضح المتحدث نفسه أن الضحية، كانت تعيش رفقة زوجها بولاية تكساس وبالتحديد بهيوستن لسنوات طويلة، إلا أن مشاكل نشبت بينهما في الآونة الأخيرة، ما دفع بالزوج العراقي إلى القيام قبل أيام بعقد صلح معها والسفر إلى تركيا لقضاء عطلتهم الصيفية رفقة طفلتهما البالغة من العمر سنتين.

وأضاف هذا المتحدث أن العراقي الذي يحمل الجنسية العراقية ومباشرة بعد استفراده بزوجته المغربية "غزلان" داخل أحد الفنادق بتركيا، أقدم على قتلها وتقطيع جسدها إلى أطراف وذلك انتقاما منها بسبب المشاكل التي كانت بينهما سابقا.

وأكد المتحدث أن العراقي ومباشرة بعد ارتكابه لجريمته البشعة، قام بخطف الطفلة، وسافر إلى بلده الأم العراق، ومباشرة بعد وصوله لها، أقدم على خطوة لا تصدق، حيث عمد إلى إرسال الفيديو الذي يوثق لحظة تقطيع جثة "غزلان" إلى شقيقتها المسماة "فوزية" والتي لم تتحمل المشهد لتسقط بدورها جثة هامدة بسبب الصدمة.

وعلاقة بالموضوع، فإن وسائل إعلام تركية، نشرت بالفعل بعض المعطيات عن هذه الجريمة، حيث أكدت العثور على جثة مغربية مقطعة ومرمية داخل فندق في اسطنبول، مشيرة إلى أن هذا الفندق يوجد على مستوى شارع الاستقلال، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا، مكنها من التعرف على هوية المغربية المسماة " Bouzekkaou Ghızlane"، بينما لا تزال الأبحاث جارية لاعتقال زوجها العراقي.