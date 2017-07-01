مثير وبالفيديو..شاب راكب على سيارة فاخرة كيتحرش بفتيات بأكادير..وها كيفاش حصلوه البوليس ﻿

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام رجال شرطة بإيقاف شخص يركب على سيارة فاخرة رباعية الدفع، تم ضبطه متلبسا بمطاردة شابتين.

"شوف تيفي"

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام رجال شرطة بإيقاف شخص يركب على سيارة فاخرة رباعية الدفع، تم ضبطه متلبسا بمطاردة شابتين.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيل جرت أخيرا بمدينة أكادير، حيث قام شاب بمطاردة شابتين بواسطة سيارته في محاولة منه لأ قناعهما بالركوب معه، قبل أن يتفاجأ بسيارة تابعة للشرطة، وهي تقوم بمحاصرته ليتم اعتقاله.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم الكبيرة لتدخل رجال الشرطة في الوقت المناسب وإيقاف هذا ا لشاب الذي حاول استغلال توفره على سيارة فاخرة للتحرش بفتيات.