صادم..الفياغرا تقتل مهاجرا من دولة إفريقية خلال ممارسة الجنس مع بائعات هوى بوكر للدعارة بالجديدة+تفاصيل مثيرة ﻿

قامت مصالح الدرك الملكي بالجديدة، أمس الاثنين، باعتقال ثلاث فتيات، يشتبه في تورطهن في التخلص من جثة شخص يحمل جنسية دولة إفريقية، تم العثور عليه نهاية الأسبوع المنصرم جثة هامدة مرمية بمنطقة خلاء

"شوف تيفي"

قامت مصالح الدرك الملكي بالجديدة، أمس الاثنين، باعتقال ثلاث فتيات، يشتبه في تورطهن في التخلص من جثة شخص يحمل جنسية دولة إفريقية، تم العثور عليه نهاية الأسبوع المنصرم جثة هامدة مرمية بمنطقة خلاء بسيدي بوزيد.

وحسب مصادر محلية جديدية فإن الأمر يتعلق بمهاجر ينحدر من الكوت ديفوار، كان دائم التردد على وكر للدعارة بالجديدة لممارسة الجنس مع بائعات هوى، وليلة وفاته، قام بتناول مقويات جنسية "الفياغرا"، ما تسبب في وفاته نتيجة إصابته بأزمة قلبية، لتسارع الفتيات إلى نقله بواسطة سيارة خفيفة إلى مكان خلاء والتخلص منه مخافة تعرضهن للمساءلة القانوينة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوفات، اعترفن خلال التحقيق معهن بالواقعة، ليتم وضعهن تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، قبل إحالتهن يوم غد الأربعاء على استئنافية الجديدة.