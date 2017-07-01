لسان الاستقلال يخرس عن الكلام المباح في قضية شباط ! ﻿

صدر عدد جريدة العلم ليوم الثلاثاء 11 يوليوز خاليا من أي خبر يخص ما جرى أثناء محاولة الشرطة إفراغ مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وسط الرباط، حيث دخل حميد شباط وزوجته وعدد من أبنائه وأنصاره

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صدر عدد جريدة العلم ليوم الثلاثاء 11 يوليوز خاليا من أي خبر يخص ما جرى أثناء محاولة الشرطة إفراغ مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وسط الرباط، حيث دخل حميد شباط وزوجته وعدد من أبنائه وأنصاره من الموالين في النقابة في مشادة مع رجال الأمن المكلفين بتنفيذ حكم المحكمة بإفراغ المقر لصالح النعمة ميارة الكاتب العام للذراع النقابي لحزب الميزان، والذي ينازع المنصب مع عبد الكافي الشراط الذي يعتبره شباط وأنصاره هو القائد الشرعي لهذا التنظيم النقابي.

وقد أثار الاستغراب خلو لسان حزب الاستقلال من أي خبر عما جرى أثناء عملية إفراغ المقر، ولا ما صاحب ذلك من إصابات وإغماءات واحتجاجات وشعارات...وغيرها من الأحداث التي تتبعها الرأي العام بتقنية البث المباشر على صفحات الفايسبوك منذ صبيحة الإثنين، حيث تمكن الأمن بعد ساعات من الشد والجذب من إخلاء المقر... واستنكر العديد من الاستقلاليين خلو جريدتهم من أي خبر عما جرى لأمينهم العام، وهي التي ظلت مواكبة لجميع أنشطة حميد شباط منذ انتخابه، فهل هو مجرد سهو... أم أن لسان الاستقلال خرس عن الكلام المباح في انتظار أن يطلع الصباح!