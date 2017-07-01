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المصطفى الرميد يخرج عن صمته بتدوينة مثيرة عن فيديو ناصر الزفزافي ''الخطيئة''

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 11:58 المصطفى الرميد يخرج عن صمته بتدوينة مثيرة عن فيديو ناصر الزفزافي الخطيئة | بوليتيك
المصطفى الرميد يخرج عن صمته بتدوينة مثيرة عن فيديو ناصر الزفزافي ''الخطيئة''
في الوقت الذي كان الجميع مازال على وقع صدمة انتشار فيديو لناصر الزفزافي في أوضاع اعتبرها المتتبعون أنها غير لائقة، خرج وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد ليتواصل حول الفيديو بعد تفكير طويل جدا،

شوف تيفي

في الوقت الذي كان الجميع مازال على وقع صدمة انتشار فيديو لناصر الزفزافي في أوضاع اعتبرها المتتبعون أنها غير لائقة، خرج وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد ليتواصل حول الفيديو بعد تفكير طويل جدا، عبر تدوينة فايسبوكية، قال فيها "السلام عليكم...انتابني ألم كبير وأنا اطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة أحد المواقع الالكترونية على تلك الهيئة، التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن أعزل، مهما كانت التهم الموجهة إليه...هي صورة(فيديو) لا نعلم لحد الآن في أي مكان التقطت ولا في أي ظروف صنعت،!!!".

وأضاف الرميد في معرض تدوينته التي جرت عليه ويل الانتقادات الفايسبوكية "ويبقى القضاء وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة، خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها في تحد سافر لكل القيم الأخلاقية والنصوص القانونية، بل إنها تمثل مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة أحسست معها أن كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها..وهو ما يجعلني أقول أنني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لامبرر لها مطلقا..".

وبخصوص تواصله مع زملاءه الوزراء فيما يخص الفيديو الذي اعتبره الكثيرون "فضيحة بجلاجل"، وتضع المسؤولين عنه في مأزق حقيقي، كشف الرميد وزير حقوق الإنسان أن الوزير مصطفى الخلفي هو من أخبره بالفيديو الذي سماه الرميد بـ"الخطيئة"، مضيفا أنه بادر إلى الاتصال بوزير الداخلية لفتيت، الذي طلب منه عشر دقائق للاطلاع على الفيديو الآثم حسب قوله، ليتصل به مرة أخرى ويعبر بدوره عن غضبه، حيث زاد في تدوينته قائلا "ووجدتنا متفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ما تجاوب معه وزير العدل سريعا..".

وختم الرميد تدوينته "لذلك لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول إلى الحقيقة، التي ينبغي أن يعرفها الجميع وترتيب الآثار القانونية اللازمة. لقد قلت في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي بأن دم المغاربة جميعا خطا أحمر، وها أندا الْيَوْمَ أقول إن كرامة المغاربة جميعا خطا أحمر".

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وزير حقوق الإنسان الرميد تدوينة

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