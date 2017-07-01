خبر جد هام للمغاربة: بعد البطاقة الوطنية.. خاصك تبدلو أرقامكم الهاتفية في هذا التاريخ ﻿

كانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في المغرب،قد أعلنت في وقت سابق عبر بلاغ لها، عن تغيير سيطرأ على أرقام الهواتف المحمولة في المغرب بالنسبة لشركات الاتصالات

شوف تيفي



كانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في المغرب،قد أعلنت في وقت سابق عبر بلاغ لها، عن تغيير سيطرأ على أرقام الهواتف المحمولة في المغرب بالنسبة لشركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المغربية (اتصالات المغرب، ميديتل و إنوي) حيث سيتم إطلاق أرقام جديدة تبتدأ بـ 07.



و حسب الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات فإن القرار الجديد يعزى إلى التطور الكبير الذي يعرفه سوق الهواتف المحمولة في المغرب، و بالتالي فإن الخطوة كانت ضرورية لمواكبة الأعداد الضخمة من المشتركين، حيث وصل العدد إلى 42 مليون مشترك في مارس من العام الجاري، و سيهم التغير الحالي خدمات الهاتف المحمول من الجيل الثاني 2G و الثالث 3G و الرابع 4G..



و أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إلى أن هذا التغيير الجديد سينطلق ابتداء من الشهر القادم 7 غشت القادم و أن ذلك لن يكلف المشتركين أي تكاليف إضافية.