صادم وبالفيديو.. العثور على طلاسم سحرية وشعوذة معلقة على ستار الكعبة الشريفة بمكة ﻿

عثر عاملون في شؤون المسجد الحرام على ورقة بها طلاسم سحرية وشعوذة معقودة في خيوط المنطقة السفلى من ستار الكعبة المشرفة.

"شوف تيفي"

عثر عاملون في شؤون المسجد الحرام على ورقة بها طلاسم سحرية وشعوذة معقودة في خيوط المنطقة السفلى من ستار الكعبة المشرفة.

وحسب وسائل إعلام عر بية، فقد تناقل يومه الثلاثاء، ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا يوثق لحظة قيام العاملين باستخراج ورقة ملفوفة داخل ستار الكعبة المشرفة بها طلاسم سحرية وضعها أحد الأشخاص على ما يبدو في موسم العمرة في هذه المنطقة لتأكده من صعوبة اكتشافها، وذلك بنية أن يؤذي شخصاً أخر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المسلمين المتفاعلين بمواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن غضبهم الشديد من القيام بأعمال سحر وشعوذة في أطهر مكان بالعالم.