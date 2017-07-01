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عاجل..موقع عراقي: تنظيم الدولة الإسلامية أصدر بيانا أعلن خلاله مقتل زعيمه البغدادي

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 11:00 عاجل..موقع عراقي: تنظيم الدولة الإسلامية أصدر بيانا أعلن خلاله مقتل زعيمه البغدادي | دولي
عاجل..موقع عراقي: تنظيم الدولة الإسلامية أصدر بيانا أعلن خلاله مقتل زعيمه البغدادي
كشف موقع ''السومرية نيوز'' العراقي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن مصدرا محليا في محافظة نينوى، قال إن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن في بيان مقتضب جدا عن مقتل زعيمه المدعو أبو بكر البغدادي وتحدث عن قرب

"شوف تيفي"

كشف موقع "السومرية نيوز" العراقي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن مصدرا محليا في محافظة نينوى، قال إن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن في بيان مقتضب جدا عن مقتل زعيمه المدعو أبو بكر البغدادي وتحدث عن قرب اعلان اسم "خليفته الجديد"، مشيرا الى أن التنظيم دعا مسلحيه الى مواصلة ما سماه "الثبات في المعاقل".

وكشف الموقع العراقي أن هذا المصدر المحلي في محافظة نينوى، أفاد لها بأن تلعفر غرب الموصل تشهد انقلابا داخليا لتنظيم الدولة الإسلامية، عقب اعلان بيان عن مقتل البغدادي.

وأوضح الموقع ذاته أن مصدره، قال إن "قضاء تلعفر غرب الموصل يشهد حاليا انقلابا داخليا لتنظيم الدولة الإسلامية لحسم المعركة بين اقطابه المتنفذة التي كانت بانتظار التحقق من مقتل زعيمها للانقضاض على مناوئيها"، مبينا أن "حظر التجوال فرض في أغلب أرجاء القضاء وسط انتشار غير طبيعي لأفراد التنظيم".

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