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بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 10:45 مثير وهام للمغاربة..رسالة مشبوهة قد تصلكم على حسابكم بالفايسبوك +صور | نت 2.0
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كشفت تقارير، نشرتها صحيفة ''التليغراف'' البريطانية، أمس الاثنين، أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، تداولوا رسائل تحذر من قبول صداقة من شخص يدعى ''Jayden K Smith''.

"شوف تيفي"

كشفت تقارير، نشرتها صحيفة "التليغراف" البريطانية، أمس الاثنين، أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تداولوا رسائل تحذر من قبول صداقة من شخص يدعى "Jayden K Smith".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المعطيات الأولى، كانت تشير إلى أن الأمر يتعلق بـ "هاكرز"، يقوم باختراق حسابات الأشخاص وسرقة بياناتهم، ليتضح بعد ذلك أن ما تم تداوله بخصوص هذه الرسالة لا أساس له من الصحة، وأنها لا تشكل خطرا على مستخدمي الموقع الأزرق.

وأكدت "التليغراف" على موقعها الإلكتروني أن الخدعة التي تم تداولها، تقوم على نشر هذه الرسالة بين أكبر عدد من مستخدمي "فايسبوك"، وذلك لإثارة خوفهم، حتى يقوموا بدورهم بنشر هذه الرسالة إلى باقي أصدقائهم، مشيرة إلى أن هذه الرسائل قد تأخذ أشكالا مختلفة، وتحذر من قبول طلب الصداقة من أشخاص آخرين غير "Jayden K Smith".

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