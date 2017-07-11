سار وهام للراغبين في الهجرة والعمل بأستراليا..وهذه هي الشروط للحصول على الفيزا+صورة ﻿

أعلنت وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية عن قائمة الوظائف، التي تطلبها بلادهم للهجرة لعامي 2017 و2018، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' الروسية يومه الثلاثاء.

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية عن قائمة الوظائف، التي تطلبها بلادهم للهجرة لعامي 2017 و2018، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية يومه الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة المذكورة أن وزير الهجرة وحماية الحدود الأسترالية، بيتر داتون، قال إن اللائحة الجديدة تشمل كافة الوظائف والمهارات، التي تحتاجها بلاده من أجل الهجرة.

وأشارت الوكالة أن القائمة، تشمل تخصصات مختلفة لذوي الكفاءات والمؤهلات، التي يمكن خلالها التقدم للحصول على تأشيرة إقامة وعمل في أستراليا،وضمت اللائحة قائمتين احداهما للمهارات المتوسطة والطويلة الأجل، التي توفر إقامة دائمة في أستراليا، وأخرى لقائمة المهن القصيرة الأجل، التي توفر إقامة مؤقتة في البلاد.

وحسب "سبوتنيك" فستوفر تلك اللائحة نحو 643 تأشيرة إقامة ما بين دائمة أو طويلة الأجل، وتأشيرة مؤقتة، ويمكن الإطلاع على لائحة الوظائف والمهن المطلوبة وطريقة التقدم إليها عبر الموقع الرسمي لوزارة الهجرة الأسترالية.