عاجل..حصلوه بغا ينقل بالتيليفون فالباك وهاشنو دارليهم منين بغا ينتاحر فوسط ثانوية فكازا ﻿

علمت'' شوف تيفي'' ،أن ثانوية الطريس بالدارالبيضاء،اهتزت صباح يومه الثلاثاء، بعدما أقدم تلميذ يتابع دراسته بالباكالوريا على محاولة الانتحار.

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" ،أن ثانوية الطريس بالدارالبيضاء،اهتزت صباح يومه الثلاثاء، بعدما أقدم تلميذ يتابع دراسته بالباكالوريا على محاولة الانتحار.

و قالت مصادرنا عاينت "الحادث"، إن تفاصيل القضية تعود إلى ضبط التلميذ في حالة غش بهاتفه النقال وعندما تدخل الأستاذ و ضبطه دخل معه التلميذ في نقاش ،حول قاعة الامتحان إلى فوضى و مباشرة بعد مطالبته بالإمضاء على حالة الغش خرج التلميذ من قاعة الامتحان مهددا بالانتحار .

و قد ردد التلميذ حسب ما توصلت له "شوف تيفي" عبارة .."هاذي هي فرصتي الأخيرة..و بغيت ننجح و حرمتوني.."



تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أعلنت سابقا في بلاغ لها، عن وضعها لمجموعات من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الغش في امتحانات الباكالوريا والتي قد تصل إلى السجن في حال ضبط متورطين في هذه العملية.