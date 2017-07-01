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هام للمغاربة..طقس جد حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 10:01 هام للمغاربة..طقس جد حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع
هام للمغاربة..طقس جد حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا بكل من المناطق الداخلية، والشرق، والجنوب الشرقي للمملكة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مع تكون كتل

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا بكل من المناطق الداخلية، والشرق، والجنوب الشرقي للمملكة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مع تكون كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل.

كما ستعرف السواحل الوسطى تأثيرا بحريا سيساعد على ظهور سحب أخرى منخفضة وكثيفة قد تعطي بعض الأمطار الخفيفة والمحلية، لا سيما خلال الصباح والليل. وخلال الظهيرة، سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما، قد تكون مصحوبة برعد وقطرات مطرية متفرقة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة لهما، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشمال بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب وأحيانا من الشرق بالجنوب-الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 25 و 30 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المكنطقة الشرقية وما بين 21 و 26 درجة جنوب الاقاليم الصحراوية والشمال المنطقة الشرقية والسايس وداخل سوس والسهول غرب الاطلس وما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 40 و 45 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية والسايس، وما بين 38 و 43 درجة بالهضاب العليا الشرقية، وشمال المنطقة الشرقية، وداخل منطقة اللوكوس، وهضاب الفوسفاط، وسهول تادلة ، والحوز، والرحامنة، وتانسيفت، وداخل منطقة سوس، وما بين 33 و38 درجة بشرق الأقاليم الصحراوية، وجنوب المنطقة الشرقية، وداخل مناطق الغرب ودكالة وعبدة والشياظمة، وما بين 26 و32 درجة بالساحل المتوسطي، والسواحل الشمالية، والمرتفعات، وما بين 22 و25 درجة بالسواحل الوسطى للمحيط الاطلسي، وكذلك بالمرتفعات العليا.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا الى قوي الهيجان بين الصويرة وطانطان وهائجا بباقي السواحل.

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