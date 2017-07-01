واشنطن ولندن والكويت تبدي ''عميق القلق'' لاستمرار الأزمة الخليجية وتدعو لسرعة احتوائها ﻿

أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت يومه الثلاثاء عن ''عميق القلق'' جراء استمرار الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مناشدة ''كافة الأطراف'' العمل على سرعة

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أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت يومه الثلاثاء عن ''عميق القلق'' جراء استمرار الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مناشدة ''كافة الأطراف'' العمل على سرعة احتوائها وحلها عبر الحوار.

وفي بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) عقب اجتماع في الكويت ضم رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل قالت الدول الثلاث انها وإذ تبدي ''عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة'' فهي تدعو ''كافة الأطراف الى سرعة احتوائها وايجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار''.