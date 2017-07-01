عاجل. هام للمغاربة الذين يُفكرون في زيارة الحسيمة ﻿

أطلقت شركة الخطوط الملكية المغربية ، يومه الإثنين ، رحلتين جديدتين (الدار البيضاء – الحسيمة) و(الحسيمة – طنجة) ، تندرجان في إطار تعزيز وجهة مدينة الحسيمة.

شوف تيفي:

أطلقت شركة الخطوط الملكية المغربية ، يومه الإثنين ، رحلتين جديدتين (الدار البيضاء – الحسيمة) و(الحسيمة – طنجة) ، تندرجان في إطار تعزيز وجهة مدينة الحسيمة.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا أنها ستطلق خطين جويين مباشرين جديدين نحو الحسيمة انطلاقا من طنجة والدار البيضاء ، واللذين سينضافان إلى الترددين الأسبوعيين اللذين يربطان الحسيمة انطلاقا من الدار البيضاء عبر تطوان كل يوم جمعة وأحد.

وأشارت إلى أن الخطين الجديدين سيؤمنان رحلتين في الأسبوع يومي الاثنين والأربعاء .

وقد حطت طائرة قادمة من الدار البيضاء ، وعلى متنها عشرات المسافرين، عشية اليوم الإثنين بمطار الشريف الإدريسي ، قبل أن تغادر أخرى المطار في اتجاه طنجة .

وبتدشين هذين الخطين الجديدين ، يرتفع عدد الرحلات التي ستؤمنها الخطوط الملكية المغربية إلى ست رحلات أسبوعية ستربط الحسيمة بالدار البيضاء، وطنجة وتطوان.

وحسب الشركة ، فإن هذه الرحلات ستكون متاحة بأسعار جد تنافسية، لكي تكون في متناول أكبر عدد من المسافرين.

وتعرض الرحلات المباشرة (ذهابا) من الدار البيضاء بسعر 400 درهم، في حين تعرض الرحلات المباشرة من طنجة بسعر 300 درهم.

وقال مدير مطار الشريف الإدريسي مختار دهراوي، في تصريح صحفي، إن المطار سجل خلال النصف الأول من سنة 2017 ارتفاعا في عدد الرحلات بنسبة 79 في المائة ، فيما ارتفع عدد المسافرين بما يناهز 306 في المائة ، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 .

وتابع أن الخطين الجويين الجديدين اللذين سيربطان جوهرة المتوسط بالدار البيضاء وطنجة سيساهمان في فك العزلة عن منطقة الحسيمة والدفع بالتنمية الاقتصادية المحلية.

من جانبهم ثمن عدد المسافرين ،في تصريحات مماثلة ، هذه المبادرة ، التي ستمكن من تقليص مدة السفر عبر رحلات مباشرة من دون توقف محتمل ، كما أعربوا عن ارتياحهم للأسعار المعروضة .

وتندرج هذه الرحلات الجديدة ضمن سياسة الترويج لهذه الوجهة، بالتعاون مع جهة طنجة تطوان- الحسيمة ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وتعطي هذه السياسة الأولوية لتحسين إمكانية الوصول إلى الوجهة، ومواكبة الفاعلين السياحيين لإنعاش وتسويق الوجهة بمناسبة صيف 2017 .

وكان وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد قد أعلن ، خلال زيارته للحسيمة مؤخرا، أن إجراءات عاجلة ستتخذ لإنقاذ الموسم الصيفي الحالي والنهوض بالقطاع السياحي بمدينة الحسيمة ومحيطها .

من جهتها أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنها ستوفر ،في إطار برمجتها الصيفية، رحلات دولية مباشرة جديدة تربط الحسيمة بمدينتي بروكسيل وأمستردام.