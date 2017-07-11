عاجل..تسريب مواد الدورة الاستدراكية الخاصة بامتحانات الباكالوريا ﻿

قامت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، بتسريب مواد امتحانات الدروة الاستدراكية الخاصة بشهادة الباكالوريا، والتي تجري في هذه اللحظات بمختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب.

''شوف تيفي''

قامت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، بتسريب مواد امتحانات الدروة الاستدراكية الخاصة بشهادة الباكالوريا، والتي تجري في هذه اللحظات بمختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب.

ونشرت صفحة فايسوكية تحمل اسم ''تسريبات''، مجموعة من المواد التي يجتازها المترشحون في هذه اللحظات، وذلك بعد دقائق من انطلاق الامتحان، ويتعلق الأمر بامتحان مادة المحاسبة الخاصة بشعبة الاقتصاد، ومادة الفيزياء والكمياء الخاصة بالشعبة العلمية، ومادة اللغة العربية.

وتفاعل المترشحون لاجتياز الدورة الاستدراكية بكثافة مع هذه المواد المنشورة، حيث طالب العديد منهم بالإسراع في نشر الأجوبة قبل انتهاء الوقت المحدد لنهاية الامتحان.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أعلنت سابقا في بلاغ لها، عن وضعها لمجموعات من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الغش في امتحانات الباكالوريا والتي قد تصل إلى السجن إذا تم ضبط متورطين في هذه العملية.