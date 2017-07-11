 عاجل..تسريب مواد الدورة الاستدراكية الخاصة بامتحانات الباكالوريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..موقع عراقي: تنظيم الدولة الإسلامية أصدر بيانا أعلن خلاله مقتل زعيمه البغدادي | دولي

عاجل..موقع عراقي: تنظيم الدولة الإسلامية أصدر بيانا أعلن خلاله مقتل زعيمه البغدادي

مثير وهام للمغاربة..رسالة مشبوهة قد تصلكم على حسابكم بالفايسبوك +صور | نت 2.0

مثير وهام للمغاربة..رسالة مشبوهة قد تصلكم على حسابكم بالفايسبوك +صور

سار وهام للراغبين في الهجرة والعمل بأستراليا..وهذه هي الشروط للحصول على الفيزا+صورة | مجتمع

سار وهام للراغبين في الهجرة والعمل بأستراليا..وهذه هي الشروط للحصول على الفيزا+صورة

الملك محمد السادس يعود إلى أرض الوطن في هذا التاريخ | بوليتيك

الملك محمد السادس يعود إلى أرض الوطن في هذا التاريخ

عاجل..حصلوه بغا ينقل بالتيليفون فالباك وهاشنو دارليهم منين بغا ينتاحر فوسط ثانوية فكازا | حوادث و حقوق

عاجل..حصلوه بغا ينقل بالتيليفون فالباك وهاشنو دارليهم منين بغا ينتاحر فوسط ثانوية فكازا

شاهد 5 اشياء يفعلها الرجل ولا تقدر على فعلها النساء | بووز

شاهد 5 اشياء يفعلها الرجل ولا تقدر على فعلها النساء

هام للمغاربة..طقس جد حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

هام للمغاربة..طقس جد حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

ينادوها بالبقرة بسبب وزنها الزائد شاهد ماذا فعلت لتصبح بهذه الشكل (فيديو) | بووز

ينادوها بالبقرة بسبب وزنها الزائد شاهد ماذا فعلت لتصبح بهذه الشكل (فيديو)

واشنطن ولندن والكويت تبدي عميق القلق لاستمرار الأزمة الخليجية وتدعو لسرعة احتوائها | دولي

واشنطن ولندن والكويت تبدي ''عميق القلق'' لاستمرار الأزمة الخليجية وتدعو لسرعة احتوائها

أزمة إخوان بن كيران

عاجل..تسريب مواد الدورة الاستدراكية الخاصة بامتحانات الباكالوريا

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 09:00 عاجل..تسريب مواد الدورة الاستدراكية الخاصة بامتحانات الباكالوريا | مجتمع
عاجل..تسريب مواد الدورة الاستدراكية الخاصة بامتحانات الباكالوريا
قامت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، بتسريب مواد امتحانات الدروة الاستدراكية الخاصة بشهادة الباكالوريا، والتي تجري في هذه اللحظات بمختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب.

''شوف تيفي''

قامت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، بتسريب مواد امتحانات الدروة الاستدراكية الخاصة بشهادة الباكالوريا، والتي تجري في هذه اللحظات بمختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب.

ونشرت صفحة فايسوكية تحمل اسم ''تسريبات''، مجموعة من المواد التي يجتازها المترشحون في هذه اللحظات، وذلك بعد دقائق من انطلاق الامتحان، ويتعلق الأمر بامتحان مادة المحاسبة الخاصة بشعبة الاقتصاد، ومادة الفيزياء والكمياء الخاصة بالشعبة العلمية، ومادة اللغة العربية.

وتفاعل المترشحون لاجتياز الدورة الاستدراكية بكثافة مع هذه المواد المنشورة، حيث طالب العديد منهم بالإسراع في نشر الأجوبة قبل انتهاء الوقت المحدد لنهاية الامتحان.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أعلنت سابقا في بلاغ لها، عن وضعها لمجموعات من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الغش في امتحانات الباكالوريا والتي قد تصل إلى السجن إذا تم ضبط متورطين في هذه العملية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغر ب شوف تيفي الدورة الاستدراكية الامتحان الشعبة العلمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سار وهام للراغبين في الهجرة والعمل بأستراليا..وهذه هي الشروط للحصول على الفيزا+صورة | مجتمع

سار وهام للراغبين في الهجرة والعمل بأستراليا..وهذه هي الشروط للحصول على الفيزا+صورة

هام للمغاربة..طقس جد حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

هام للمغاربة..طقس جد حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

عاجل..هزة أرضية قوية بمنطقة السعيدية بالمغرب | مجتمع

عاجل..هزة أرضية قوية بمنطقة السعيدية بالمغرب

عاجل. هام للمغاربة الذين يُفكرون في زيارة الحسيمة | مجتمع

عاجل. هام للمغاربة الذين يُفكرون في زيارة الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم وجد مؤلم..شوفو الحكرة:خليجي كيضرب خادمة ديالو بطرقة بشعة ومهينة +فيديو يدمي القلوب وبهز النفوس | قنوات أخرى
منذ 48 دقيقة

صادم وجد مؤلم..شوفو الحكرة:''خليجي'' كيضرب خادمة ديالو بطرقة بشعة ومهينة +فيديو يدمي القلوب وبهز النفوس

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 11 يوليوز 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 11 يوليوز 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 11 يوليوز 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 11 يوليوز 2017

شاهد بالفيديو.. أكادير.. اختتام فعاليات مهرجان تيميتار علامات وثقافة | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. أكادير.. اختتام فعاليات مهرجان تيميتار علامات وثقافة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..موقع عراقي: تنظيم الدولة الإسلامية أصدر بيانا أعلن خلاله مقتل زعيمه البغدادي | دولي
منذ 2 دقائق

عاجل..موقع عراقي: تنظيم الدولة الإسلامية أصدر بيانا أعلن خلاله مقتل زعيمه البغدادي

مثير وهام للمغاربة..رسالة مشبوهة قد تصلكم على حسابكم بالفايسبوك +صور | نت 2.0

مثير وهام للمغاربة..رسالة مشبوهة قد تصلكم على حسابكم بالفايسبوك +صور

سار وهام للراغبين في الهجرة والعمل بأستراليا..وهذه هي الشروط للحصول على الفيزا+صورة | مجتمع

سار وهام للراغبين في الهجرة والعمل بأستراليا..وهذه هي الشروط للحصول على الفيزا+صورة

الملك محمد السادس يعود إلى أرض الوطن في هذا التاريخ | بوليتيك

الملك محمد السادس يعود إلى أرض الوطن في هذا التاريخ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.