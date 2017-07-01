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فضيحة..مغربية تزوجات في الجزائر برجلين في وقت واحد وأنجبت منهما+تفاصيل لاتصدق

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 03:20 فضيحة..مغربية تزوجات في الجزائر برجلين في وقت واحد وأنجبت منهما+تفاصيل لاتصدق | مجتمع
فضيحة..مغربية تزوجات في الجزائر برجلين في وقت واحد وأنجبت منهما+تفاصيل لاتصدق
كشفت وسائل إعلام جزائرية، يومه الاثنين، أن رجلا عن طريق الصدفة بالجزائر، اكتشف أن زوجته التي تحمل الجنسية المغربية، وهي أم طفليه التي تزوج بها عن طريق الفاتحة، متزوجة عرفيا من شخص آخر لعدة سنوات

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام جزائرية، يومه الاثنين، أن رجلا عن طريق الصدفة بالجزائر، اكتشف أن زوجته التي تحمل الجنسية المغربية، وهي أم طفليه التي تزوج بها عن طريق الفاتحة، متزوجة عرفيا من شخص آخر لعدة سنوات وأنجبت منه طفلا ، وفي نفس وقت زواجها منه، من دون أن تخبره أو ينتبه لأمرها.

وحسب المصادر ذاتها فإن هذه القضية كانت محور الشكاية أودعها الزوج المخدوع، الذي كان أول من ارتبطت به المرأة المغربية، حيث قام الضحية بإيداع شكواه لدى مصالح الدرك الوطني، متهما إياها بالزنا لأنها جمعت بين زوجين في وقت واحد، ليتم فتح تحقيق في الأمر. وعلى هذا الأساس، تم إعداد ملف جزائي ضد الزوجة المتهمة بالجرم المذكور، لتحال بموجبه للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة غربي العاصمة، الذي بعد انتهائه من التحقيقات أحال ملف القضية على محكمة الجنح.

وأضافت ذات المصادر بأنه وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهمة المغربية التي تزوجت بالضحية عرفيا بسبب مشاكل إدارية خاصة بها، قامت في سنة 2009 بإثبات زواجها العرفي الأول من دون إخطار زوجها بالأمر، وراحت تسجل أولادها من دون عقد القران، لتقوم بعدها بالزواج عرفيا مرة أخرى بزوجها الثاني الذي أخبرته أنها مطلقة، في حين كانت ما تزال على ذمة زوجها الأول، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري في حق المتهمة التي جمعت بين زوجين في آن واحد.

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