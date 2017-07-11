بعد البوركيني: موضة جديدة في الشواطئ تثير ضجة في بلد قريب جدا من المغرب ﻿

بعد سنوات من ظهور البوركيني ''المايو الإسلامي''، الذي أثار جدلا واسعا بالعديد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا، ظهرت موضة خلال السنة الجارية بالجزائر، ويتعلق الأمر بـ ''الفيس كينىط'' وهو قناع يغطى

''شوف تيفي''

بعد سنوات من ظهور البوركيني ''المايو الإسلامي''، الذي أثار جدلا واسعا بالعديد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا، ظهرت موضة خلال السنة الجارية بالجزائر، ويتعلق الأمر بـ ''الفيس كينىط'' وهو قناع يغطى الرأس والوجه، والذي انتشر بالشواطئ الجزائرية.

وحسب موقع ''الشروق'' الجزائرية فإن مختلف شواطئ العاصمة الجزائرية، خلال الموسم الصيفي الحالي، عرفت ظهور محجبات، يرتدين أقنعة بألوان وأشكال مختلفة، تغطى الرأس بأكمله وتمتد إلى الوجه والرقبة ولا يظهر منها سوى العينان والأنف والفم.

وقالت سيدة تضع هذا القناع للموقع الجزائري بأنها، قررت وضع ''الرأس كينى'' خوفًا من أن تلتقط لها صور من دون علمها وهى ترتدى لباس البحر وتنشر عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، فى حين صرحت أخريات من غير المحجبات بأن هذه الأقنعة تحمى وجوههن من أشعة الشمس الحارقة، خاصة أنهن عرائس فى شهر العسل ولا يرغبن فى أن تحترق وجوههن بأشعة الشمس، أما المحجبات فأعربن عن ارتياحهن الكبير لاختراعه باعتباره يغطى منطقة الرأس بأكملها فيوفر عليهن ارتداء الخمار من جهة ويحمى وجوههن من أشعة الشمس الحارقة من جهة ثانية.

وعلاقة بالموضوع، أكدت ''الشروق'' نقلا عن صحيفة ''دايلى ميل'' البريطانية، أن الصينيين هم أول من ابتكر هذا النوع من الأقنعة للسباحة، وظهر للمرة الأولى عام 2004 على شواطئ شان دونج الصينية الساحلية بهدف الحماية من أشعة الشمس ولدغات قنديل البحر، وظلت هذه الموضة محصورة فقط بهذه المنطقة، حتى عام 2014، عندما بدأت بالانتشار فى الأسواق العالمية.