 بالفيديو..كاظم الساهر فرحان بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق..وها شنو قال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة..مغربية تزوجات في الجزائر برجلين في وقت واحد وأنجبت منهما+تفاصيل لاتصدق | مجتمع

فضيحة..مغربية تزوجات في الجزائر برجلين في وقت واحد وأنجبت منهما+تفاصيل لاتصدق

بعد البوركيني: موضة جديدة في الشواطئ تثير ضجة في بلد قريب جدا من المغرب | مجتمع

بعد البوركيني: موضة جديدة في الشواطئ تثير ضجة في بلد قريب جدا من المغرب

بالفيديو..مغربي يتدخل في عمل بطولي و ينقد طفلا غرق في شاطئ سلا..شوفو أشنو دار‎ | بووز

بالفيديو..مغربي يتدخل في عمل بطولي و ينقد طفلا غرق في شاطئ سلا..شوفو أشنو دار‎

بالفيديو..كاظم الساهر فرحان بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق..وها شنو قال | ثقافة و فنون

بالفيديو..كاظم الساهر فرحان بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق..وها شنو قال

بالفيديو.. الصالحي يرقص على إقاعات أحواش‎ | بووز

بالفيديو.. الصالحي يرقص على إقاعات أحواش‎

رسميا..النعمة ميارة يتسلم مفاتيح مقر نقابة الإستقلال بعد تدخل قوات الأمن | بوليتيك

رسميا..''النعمة ميارة'' يتسلم مفاتيح مقر نقابة الإستقلال بعد تدخل قوات الأمن

بعد غادة عبد الرازق..فنانة مغربية تثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي..شوفو أشنو قالت | مجتمع

بعد غادة عبد الرازق..فنانة مغربية تثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي..شوفو أشنو قالت

خطير.. محاولة سرقة مولودة مغربية بإيطاليا | مجتمع

خطير.. محاولة سرقة مولودة مغربية بإيطاليا

رئيس الـBMCE يؤكد سير أشغال مشروع مدينة محمد السادس طنجة-تيك | اقتصاد

رئيس الـBMCE يؤكد سير أشغال مشروع مدينة محمد السادس ''طنجة-تيك''

أزمة إخوان بن كيران

بالفيديو..كاظم الساهر فرحان بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق..وها شنو قال

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 02:20 بالفيديو..كاظم الساهر فرحان بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق..وها شنو قال | ثقافة و فنون
بالفيديو..كاظم الساهر فرحان بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق..وها شنو قال
عبر الفنان العراقي كاظم الساهر، عن سعادته الكبيرة، عقب تمكن الجيش العراقي أمس الأحد، من القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالموصل.

''شوف تيفي''

عبر الفنان العراقي كاظم الساهر، عن سعادته الكبيرة، عقب تمكن الجيش العراقي أمس الأحد، من القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالموصل.

ونشر ''القيصر'' على صفحته بالفايسبوك مقطع فيديو، قال فيه ''شكرًا لقواتنا المسلحة، شكرًا لجيشنا الباسل، هذا الجيش البطل المعروف بشجاعته على مدى التاريخ''.

وأضاف كاظم الساهر ''شكرًا لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بدمائهم، ورووا بها أزهار الوطن الغالي، الرحمة لأرواحكم ولكم الذكرى الطيبة دائمًا وأبدًا، شكرًا لكم وأنتم تقدمون للشعب هذه الهدية العزيزة''.

وتابع الفنان العراقي ''وأنت يا نينوى يا حبيبتي ومدينتي العزيزة، ويا أبناءها الطيبين من كل الأديان.. قلوب العراقيين جميعهم معكم منذ أن دخلت الموصل في بحر من الدماء لمدة أربع سنوات، ولاقت ما لاقت من العذاب..شكرًا لكل العراقيين الذين تعاونوا وتوحدوا على صنع هذا الانتصار الرائع، وألحقوا الهزيمة بقوى الشر والظلام وأعداء الحياة، هنيئًا لكل العراقيين بعودة الموصل الحبيبة إلى حضن العراق العظيم''.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كاظم الساهر تنظيم الدولة الإسلامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صور حصرية لسعد لمجرد بباريس وهاشنو كايدير في الصيف | ثقافة و فنون

صور حصرية لسعد لمجرد بباريس وهاشنو كايدير في الصيف

بالصور..فنانة عالمية تقرر التخلي عن المايو و تستبدله بالمايو الشرعي | ثقافة و فنون

بالصور..فنانة عالمية تقرر التخلي عن ''المايو'' و تستبدله بالمايو الشرعي

بالفيديو..الرابور الودادي فرانش مونتانا لعب في الوداد وكيموت عليها وعلى الشاب حسني وهاشنو قال | ثقافة و فنون

بالفيديو..الرابور الودادي فرانش مونتانا لعب في الوداد وكيموت عليها وعلى الشاب حسني وهاشنو قال

بالفـــــيديو.. شوفو أشنو دارت شيرين لإيمان الشميطي على المسرح.. ضربة مفاجئة باغتت بها المغربية وهي تغني ! | ثقافة و فنون

بالفـــــيديو.. شوفو أشنو دارت شيرين لإيمان الشميطي على المسرح.. ضربة مفاجئة باغتت بها المغربية وهي تغني !

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أمين مال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يستنكر ما قامت به القوات العمومية..حنا جينا غير باش ندخلو للمقر ديالنا و منعونا | بــووز
منذ 36 دقيقة

بالفيديو..أمين مال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يستنكر ما قامت به القوات العمومية..حنا جينا غير باش ندخلو للمقر ديالنا و منعونا

نكتة اليوم: 11 يوليوز 2017 | نكتة اليوم

نكتة اليوم: 11 يوليوز 2017

تخلى عنه أبواه بعد ولادته بوجه مشوه.. ولكن ما حدث بعد ذلك صدم الجميع‎ | قنوات أخرى

تخلى عنه أبواه بعد ولادته بوجه مشوه.. ولكن ما حدث بعد ذلك صدم الجميع‎

لمن فاتته سهرة الدوزي و Maitre Gims..شوفو أشنو وقع (فيديو) | بــووز

لمن فاتته سهرة الدوزي و Maitre Gims..شوفو أشنو وقع (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة..مغربية تزوجات في الجزائر برجلين في وقت واحد وأنجبت منهما+تفاصيل لاتصدق | مجتمع
منذ 14 دقيقة

فضيحة..مغربية تزوجات في الجزائر برجلين في وقت واحد وأنجبت منهما+تفاصيل لاتصدق

بعد البوركيني: موضة جديدة في الشواطئ تثير ضجة في بلد قريب جدا من المغرب | مجتمع

بعد البوركيني: موضة جديدة في الشواطئ تثير ضجة في بلد قريب جدا من المغرب

بالفيديو..مغربي يتدخل في عمل بطولي و ينقد طفلا غرق في شاطئ سلا..شوفو أشنو دار‎ | بووز

بالفيديو..مغربي يتدخل في عمل بطولي و ينقد طفلا غرق في شاطئ سلا..شوفو أشنو دار‎

بالفيديو..كاظم الساهر فرحان بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق..وها شنو قال | ثقافة و فنون

بالفيديو..كاظم الساهر فرحان بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق..وها شنو قال

﻿ ﻿
أمس 23:24 GMT

عاجل..مندوبية إدارة السجون تكشف حقيقة تصوير فيديو ناصر الزفزافي داخل سجن عكاشة بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.