بالفيديو..كاظم الساهر فرحان بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق..وها شنو قال ﻿

عبر الفنان العراقي كاظم الساهر، عن سعادته الكبيرة، عقب تمكن الجيش العراقي أمس الأحد، من القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالموصل.

''شوف تيفي''

عبر الفنان العراقي كاظم الساهر، عن سعادته الكبيرة، عقب تمكن الجيش العراقي أمس الأحد، من القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بالموصل.

ونشر ''القيصر'' على صفحته بالفايسبوك مقطع فيديو، قال فيه ''شكرًا لقواتنا المسلحة، شكرًا لجيشنا الباسل، هذا الجيش البطل المعروف بشجاعته على مدى التاريخ''.

وأضاف كاظم الساهر ''شكرًا لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بدمائهم، ورووا بها أزهار الوطن الغالي، الرحمة لأرواحكم ولكم الذكرى الطيبة دائمًا وأبدًا، شكرًا لكم وأنتم تقدمون للشعب هذه الهدية العزيزة''.

وتابع الفنان العراقي ''وأنت يا نينوى يا حبيبتي ومدينتي العزيزة، ويا أبناءها الطيبين من كل الأديان.. قلوب العراقيين جميعهم معكم منذ أن دخلت الموصل في بحر من الدماء لمدة أربع سنوات، ولاقت ما لاقت من العذاب..شكرًا لكل العراقيين الذين تعاونوا وتوحدوا على صنع هذا الانتصار الرائع، وألحقوا الهزيمة بقوى الشر والظلام وأعداء الحياة، هنيئًا لكل العراقيين بعودة الموصل الحبيبة إلى حضن العراق العظيم''.