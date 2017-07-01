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رسميا..''النعمة ميارة'' يتسلم مفاتيح مقر نقابة الإستقلال بعد تدخل قوات الأمن

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 02:11 رسميا..النعمة ميارة يتسلم مفاتيح مقر نقابة الإستقلال بعد تدخل قوات الأمن | بوليتيك
رسميا..''النعمة ميارة'' يتسلم مفاتيح مقر نقابة الإستقلال بعد تدخل قوات الأمن
تسلم الكاتب العام لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ''النعمة ميارة'' بشكل رسمي مفاتيح المقر المركزي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابية لحزب الإستقلال.

شوف تيفي

تسلم الكاتب العام لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ''النعمة ميارة'' بشكل رسمي مفاتيح المقر المركزي لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابية لحزب الإستقلال.

وحسب مصادر من عين المكان، فقد تمكن المحسوبون على النعمة ميارة الكاتب العام من الدخول للمقر المركزي للنقابة بعد الإعتصام الذي تزعمه الأمين العام للحزب حميد شباط وزوجته وأولاده بمعية بعض المحسوبين على تياره داخل النقابة.

ووفق ذات المصدر، فقد تمكن أنصار ''النعمة ميارة'' الموالين لغالبية أعضاء اللجنة التنفيذية، من حسم ملف النقابة في أفق المؤتمر السابع عشر للحزب، لحسمه هو الآخر بعد إنتخاب أمين عام للحزب للفترة المقبلة.

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