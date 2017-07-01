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خطير.. محاولة سرقة مولودة مغربية بإيطاليا

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 01:55 خطير.. محاولة سرقة مولودة مغربية بإيطاليا | مجتمع
خطير.. محاولة سرقة مولودة مغربية بإيطاليا
حاولت مهاجرة إكوادورية خطف مولودة مغربية من حضن والدتها بإحدى المصحات المتواجدة بميلانو الإيطالية زوال يومه الإثنين.

شوف تيفي :

حاولت مهاجرة إكوادورية خطف مولودة مغربية من حضن والدتها بإحدى المصحات المتواجدة بميلانو الإيطالية زوال يومه الإثنين.

وذكرت صفحات متخصصة في أخبار مغاربة إيطاليا نقلا عن مصادر أمنية فإن الجانية التي كانت ترتدي الأطباء قامت بأخد الطفلة التي لا تتجاوز يومها العاشر تحت ذريعة أنها ستخضعها لبعض الفحوصات، إلا أن يقضة الأم والطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى انتبهوا للسلوك الغريب للمرضة المزيفة التي كانت متوجهة إلى خارج المصحة ليتم إيقافها وإشعار العناصر الأمنية.

هذا وقد تم نقل الجانية إلى مقر الشرطة للإستماع إلى أقوالها والأسباب التي دفعتها إلى القيام بفعلتها وسرقة الرضيعة المغربية من بين أحضان والدتها.

 

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