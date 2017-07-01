 رئيس الـBMCE يؤكد سير أشغال مشروع مدينة محمد السادس ''طنجة-تيك'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. محاولة سرقة مولودة مغربية بإيطاليا | مجتمع

خطير.. محاولة سرقة مولودة مغربية بإيطاليا

رئيس الـBMCE يؤكد سير أشغال مشروع مدينة محمد السادس طنجة-تيك | اقتصاد

رئيس الـBMCE يؤكد سير أشغال مشروع مدينة محمد السادس ''طنجة-تيك''

حريق ضخم يهز موسكو وهذه الحصيلة | دولي

حريق ضخم يهز موسكو وهذه الحصيلة

ساكنة عين عودة ضواحي تمارة تعيش بدون ماء ولا كهرباء | مجتمع

ساكنة عين عودة ضواحي تمارة تعيش بدون ماء ولا كهرباء

مشروع بالميي بالاس بجودة عالية يرى النور قريبا بعد 4 سنوات من البناء | اقتصاد

مشروع بالميي بالاس بجودة عالية يرى النور قريبا بعد 4 سنوات من البناء

جريمة قتل بعد شجار بين جارين بسبب النفايات | حوادث و حقوق

جريمة قتل بعد شجار بين جارين بسبب النفايات

إصابة أمنيين في إطلاق نار بالسعودية | دولي

إصابة أمنيين في إطلاق نار بالسعودية

بالفيديو.. إفريقي يسرق 3 هواتف بمراكش | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إفريقي يسرق 3 هواتف بمراكش

فيديو من طرائف تتويج ملكة حب الملوك | بووز

فيديو من طرائف تتويج ملكة حب الملوك

أزمة إخوان بن كيران

رئيس الـBMCE يؤكد سير أشغال مشروع مدينة محمد السادس ''طنجة-تيك''

بتاريــخ : 11 يوليوز 2017 / 01:52 رئيس الـBMCE يؤكد سير أشغال مشروع مدينة محمد السادس طنجة-تيك | اقتصاد
رئيس الـBMCE يؤكد سير أشغال مشروع مدينة محمد السادس ''طنجة-تيك''
أكد رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون، أن مخططات إعداد وتنفيذ مدينة محمد السادس طنجة-تيك ''متقدمة جدا''، والأشغال ستنطلق خلال الفصل الثاني من سنة 2017.

شوف تيفي:

أكد رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون، أن مخططات إعداد وتنفيذ مدينة محمد السادس طنجة-تيك ''متقدمة جدا''، والأشغال ستنطلق خلال الفصل الثاني من سنة 2017.

وأوضح بنجلون في تصريح توصلت ''شوف تيفي، بنسخة منه أن ''تنفيذ هذا المشروع على الطريق الصحيح. تم تحديد ألفي هكتار، جاري التنازل عليها من قبل الدولة لصالح المنعشين الصنيين- المغاربة''، مضيفا أن الإدارة المغربية كانت قد قامت بترسيم حدود هذا المشروع.

وأضاف المتحدث الذي تشارك مجموعته في هذا المشروع الضخم كبنك وشركة للتأمين ومنعش للاستثمارات المتوقعة إلى حين انطلاق العمل، أنه ''تمت تعبئة مجموعتنا دون تحفظ. وتم تجديد تصميم الشركاء الصينيين بشكل منتظم''.

واعتبر أن التزام مجموع المكونات الحكومية، يعطي لهذه الشراكة العمومية الخاصة الوطنية والدولية، بعدا استثنائيا يجعل من مدينة محمد السادس طنجة-تيك نموذجا للمغرب ولمجمل القارة الإفريقية.

ولهذا الغرض، أعلن بنجلون عن تنظيم عرض للصحافة بمقر البنك المغرب للتجارة الخارجية-بنك إفريقيا عشية الاحتفال بعيد العرش، من أجل، اطلاع الرأي العام بالمغرب والخارج، على ترتيبات وخصائص المشروع، وتبديد كافة الشكوك بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، ذكر المسؤول بأن مدينة محمد السادس طنجة-تيك، تشكل مشروعا ''هاما وغير مسبوق في المنجزات الاقتصادية للمملكة''، ومدينة صناعية حديثة ومستقبلية وإيكولوجية، مرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وتوفر في الآن ذاته، نمط عيش صحي وذي إنتاجية.

وأشار إلى أن هذه المدينة يرتقب أن تنفتح على أوروبا في منطقة مشتركة عبر ميناء طنجة المتوسط، مذكرا بأنها يرتقب أن تستقبل أزيد من 200 مقاولة صينية، وتشغل بالقطاع الصناعي وقطاع السكن والصحة والتعليم، أكثر من 200 ألف شخص خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أنها ''إنجاز مستقبلي ياستثمار ضخم يتراوح بين 10 و11 مليار دولار، أي أزيد من 105 مليار درهم''.

وأبرز بنجلون أن ''دليل الالتزام بإنجاح إنجاز هذا المشروع والضمانة الجدية لتنفيذه، انتقال صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى طنجة لترؤس حفل إطلاق هذه المدينة التي تحمل اسم جلالته ''مدينة محمد السادس طنجة-تيك''، إلى جانب التزام العديد من السلطات الوطنية والترابية، شأنها شأن مجموعتين خاصتين كبيرتين''.

ومن الأطراف المعنية بالاتفاقية التي وقعت أمام جلالة الملك، وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزراة التجارة والصناعة، وولاية طنجة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب مجموعة هايطي والبنك المغربي للتجارة الخارجية-بنك إفريقيا.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بنجلون التجارة و الصناعة مشروع طنجة تيك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مشروع بالميي بالاس بجودة عالية يرى النور قريبا بعد 4 سنوات من البناء | اقتصاد

مشروع بالميي بالاس بجودة عالية يرى النور قريبا بعد 4 سنوات من البناء

حديقة سندباد تطفئ شمعتها الثانية وتستعد لإطلاق العديد من المفاجآت | اقتصاد

حديقة سندباد تطفئ شمعتها الثانية وتستعد لإطلاق العديد من المفاجآت

الإعلان بالدار البيضاء عن إطلاق خط بحري جديد يربط المغرب بإفريقيا الغربية | اقتصاد

الإعلان بالدار البيضاء عن إطلاق خط بحري جديد يربط المغرب بإفريقيا الغربية

المكتب الوطني للسكك الحديدية يُطلق تطبيقا جديدا على الأجهزة الذكية وهذه مميزاته | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يُطلق تطبيقا جديدا على الأجهزة الذكية وهذه مميزاته

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لمن فاتته سهرة الدوزي و Maitre Gims..شوفو أشنو وقع (فيديو) | بــووز
منذ 10 دقائق

لمن فاتته سهرة الدوزي و Maitre Gims..شوفو أشنو وقع (فيديو)

بالفيديو..شوفو الدقايقية كيخدمو بطريقة خاصة مع الناس ديال الليل فكازا | بــووز

بالفيديو..شوفو الدقايقية كيخدمو بطريقة خاصة مع الناس ديال الليل فكازا

مغربية تعترف..أنا لي كانتبسل على الدراري ماشي هما ( فيديو) | بــووز

مغربية تعترف..أنا لي كانتبسل على الدراري ماشي هما ( فيديو)

بالفيديو..نايضة مع الفناير في مهرجان الدارالبيضاء/كواليس خاصة | بــووز

بالفيديو..نايضة مع الفناير في مهرجان الدارالبيضاء/كواليس خاصة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. محاولة سرقة مولودة مغربية بإيطاليا | مجتمع
منذ 4 دقائق

خطير.. محاولة سرقة مولودة مغربية بإيطاليا

رئيس الـBMCE يؤكد سير أشغال مشروع مدينة محمد السادس طنجة-تيك | اقتصاد

رئيس الـBMCE يؤكد سير أشغال مشروع مدينة محمد السادس ''طنجة-تيك''

حريق ضخم يهز موسكو وهذه الحصيلة | دولي

حريق ضخم يهز موسكو وهذه الحصيلة

ساكنة عين عودة ضواحي تمارة تعيش بدون ماء ولا كهرباء | مجتمع

ساكنة عين عودة ضواحي تمارة تعيش بدون ماء ولا كهرباء

﻿ ﻿
أمس 23:24 GMT

عاجل..مندوبية إدارة السجون تكشف حقيقة تصوير فيديو ناصر الزفزافي داخل سجن عكاشة بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.