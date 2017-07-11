مشروع بالميي بالاس بجودة عالية يرى النور قريبا بعد 4 سنوات من البناء ﻿

من المنتظر أن يرى مشروع بالميي بالاس الكائن بقلب العاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء النور قريبا شهر شتنبر المقبل، بعدما تطلب إنجازه أربع سنوات.

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من المنتظر أن يرى مشروع بالميي بالاس الكائن بقلب العاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء النور قريبا شهر شتنبر المقبل، بعدما تطلب إنجازه أربع سنوات.

المشروع السكني الذي يضم أفضل المعايير الدولية يتكون من 5 وحدات مكونة من 10 طوابق علوية و 3 تحت أرضية.

وحسب بلاغ صادر من المجموعة السكنية التابعة لمجموعة الجامعي الفاعل المتميز في قطاع العقار لأزيد من 45 سنة، فإن مشروع بالميي بالاس يضم وحدات سكنية ومهنية وتجارية تنسجم مع موقعه الجغرافي بحي النخيل ومركز الأعمال بالمعاريف بحي النخيل الذي يعتبر حيا سكنيا بامتياز كما يتسم بهندسته المعمارية العصرية ينسجم مع موقعه ومحيطه.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشروع تم انجازه على مساحة 3600 متر مربع خصصت 70 بالمائة منها للسكن الراقي أي 171 شقة من 85 إلى 160 متر مربع و20 بالمائة للأنشطة المهنية أي 90 مكتبا و 10 بالمائة للأنشطة التجارية 40 متجرا.