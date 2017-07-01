جريمة قتل بعد شجار بين جارين بسبب النفايات ﻿

عرفت منطقة القصبة بمدينة القنيطرة صباح يوم الإثنين جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخصان.

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عرفت منطقة القصبة بمدينة القنيطرة صباح يوم الإثنين جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخصان.

وفي تفاصيل الواقعة المؤلمة، ذكرت مصادر محلية أن نزاعا نشب بين الجارين الهالكين حول النفايات التي كانت متراكمة بسيكتور 6 بالقصبة ليقدم المعنيان بالأمر قيد حياتهما على استعمال الأسلحة البيضاء من الحجم الكبير، تبادل بها الطرفان الضرب والجرح راح ضحيتها الجار الأول في الحين بعدما تلقى طعنة غادرة على مستوى البطن، فيما توفي الثاني بعدما تلقى ضربات قوية على مستوى الرأس.

هذا وبعد وقوع الحادث المروع، حلت بعين المكان العناصر الأمنية التي فتحت محضرا في ظروف وملابسات الجريمة، بينما تم نقل الهالكين إلى المستشفى لإخضاعهما للتشريح الطبي.