إصابة أمنيين في إطلاق نار بالسعودية ﻿

أكدت الشرطة السعودية اليوم الإثنين إصابة رجل أمن وشخصين في حوادث إطلاق نار منفصلة بمحافظة القطيف شرق المملكة.

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أكدت الشرطة السعودية اليوم الإثنين إصابة رجل أمن وشخصين في حوادث إطلاق نار منفصلة بمحافظة القطيف شرق المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الناطق الإعلامي للشرطة بالمنطقة الشرقية قوله إن قوات الشرطة ''باشرت أمس الأحد بلاغا عن تعرض رجل أمن لإطلاق نار أثناء مروره بسيارته الخاصة بطريق زراعي بمحافظة القطيف مما نتج عن تعرضه لإصابات من شظايا زجاج المركبة وحالته الصحية مستقرة''.

وتجري الجهات المختصة تحقيقا في الحادث.

وفي حادثين مماثلين منفصلين تعرض سعوديان لإطلاق نار مجهول ''في أثناء تواجدهما بالقرب من منزليهما في بلدة العوامية'' حسب الوكالة.

هذا وتشهد محافظة القطيف شرق السعودية من حين لاخر حوادث أمنية تسفر عن سقوط قتلى وجرحى من رجال الأمن والمدنيين. والخميس أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل رجل أمن وإصابة ستة اخرين في ''اعتداء ارهابي'' بواسطة مقذوف متفجر في حي المسورة بالقطيف الذي تنفذ فيه السلطات المحلية مشروعات لتطويره. كما قتل الثلاثاء رجل أمن وأصيب ثلاثة اخرون في ''اعتداء إرهابي'' مماثل في حي المسورة الذي يشهد منذ فترة مواجهات بين رجال الأمن ومن تصفهم السلطات بـ''إرهابيين'' يتخذون من الحي وكرا لأنشطتهم وتخزين الأسلحة بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية.