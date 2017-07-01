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عاجل..مندوبية إدارة السجون تكشف حقيقة تصوير فيديو ناصر الزفزافي داخل سجن عكاشة بالبيضاء

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 23:24 عاجل..مندوبية إدارة السجون تكشف حقيقة تصوير فيديو ناصر الزفزافي داخل سجن عكاشة بالبيضاء | مجتمع
عاجل..مندوبية إدارة السجون تكشف حقيقة تصوير فيديو ناصر الزفزافي داخل سجن عكاشة بالبيضاء
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الفيديو المنشور للنزيل ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1 ، لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الفيديو المنشور للنزيل ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1 ، لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية.

واستنكرت المندوبية العامة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه "الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة".

وجاء في التوضيحات التي قدمتها المندوبية العامة، بعد اطلاعها على الفيديو المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المعتقل ناصر الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن.

كما شددت على أن "المواصفات المادية للمكان الذي صور فيه الفيديو، لا تتوفر في أي من القاعات الموجودة بالسجن المحلي عين السبع 1".

وانطلاقا من هذه الاعتبارات، أكدت المندوبية العامة أن "هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، ولذلك فهي تستنكر الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة".

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المغرب شوف تيفي المندوبية العامة لادارة السجون الزفزافي

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