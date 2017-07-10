بالصور..بعد الكشف عن معطيات مؤلمة بخصوص حياته: هكذا أصبح شكل مهندس الدولة المتشرد بفاس ﻿

بعد ساعات من انفراد ''شوف تيفي''، بالكشف عن تفاصيل مؤلمة، بخصوص المتشرد ''عبد الفتاح''، نشرت الحقوقية أسماء قبة على حسابها بالفايسبوك قبل قليل من يومه الاثنين، مجموعة من الصور لمهندس الدولة أو ''المتشرد

"شوف تيفي"

بعد ساعات من انفراد "شوف تيفي"، بالكشف عن تفاصيل مؤلمة، بخصوص المتشرد "عبد الفتاح"، نشرت الحقوقية أسماء قبة على حسابها بالفايسبوك قبل قليل من يومه الاثنين، مجموعة من الصور لمهندس الدولة أو "المتشرد المثقف" كما لقبه المغاربة، وذلك بعد أن قام بالاستحمام والحلاقة.

وتفاعل النشطاء مع الشكل الجديد لـ "عبد الفتاح" البالغ من العمر 46 سنة، داعين في الوقت ذاته أصحاب القلوب الرحيمة بتقديم يد المساعدة إليه وانتشاله من الشارع وذلك بتمكينه من مكان يأويه ويبعده من الضياع والحرمان.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف عن التفاصيل الكاملة الخاصة بـ "عبد الفتاح" مهندس الدولة والذي فتح قلبه لها، وكشف عن معطيات مؤلمة، أكد من خلالها أن حياته تحولت لجحيم قبل 20 سنة، عقب عودته لأرض الوطن، مشيرا إلى أن أشخاصا يعرفهم حق المعرفة، كانوا سببا في ضياعه وبتر رجليه.