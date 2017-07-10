السيبة.. عصابة إجرامية تهاجم حافلة للنقل بالحجارة بمارتيل والساكنة تناشد الملك ﻿

علمت شوف تيفي أن عصابة إجرامية هاجمت حافلة للنقل الحضري رابطة بين مرتيل وتطوان أمس الأحد بالحجارة أسفر عن خسائر مادية تمثلت في تكسير زجاج الحافلة.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن عصابة إجرامية هاجمت حافلة للنقل الحضري رابطة بين مرتيل وتطوان أمس الأحد بالحجارة أسفر عن خسائر مادية تمثلت في تكسير زجاج الحافلة.

وحسب مصادرنا، فإن الهجوم الذي جرى بالحافلة أمام المدرسة العليا للأساتذة بمارتيل، خلف إغماءات في صفوف الركاب من بينهم نساء وأطفال استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان العناصر الأمنية التي فتحت تحقيقا مفصلا حول ظروف وملابسات الإعتداء على الحافلة.

ومن جهة آخرى، طالبت الساكنة والركاب من الملك محمد السادس الرجوع إلى مدينتي مارتيل وتطوان ليَعُم الأمان.